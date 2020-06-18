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Компания Intel продемонстрировала производительность своих 10-нм процессоров Tiger Lake с графическим процессором Xe в игре Battlefield V. Был показан короткий отрезок игры, работающий на процессоре Tiger Lake, но что делает этот процесс более интересным, так это тот факт, что Intel также поделилась настройками игры.

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Райан Шроут (Ryan Shrout), главный стратег-аналитик Intel, опубликовал короткую демонстрацию игры на не выпущенном ноутбуке с процессором Tiger Lake. Игра работала в разрешении 1080p с предустановкой высокого качества графики (DirectX 11). На протяжении всего времени тестирования игра показывала в среднем около 30 кадров в секунду, что является хорошей производительностью для интегрированного графического процессора. Райан Шроут упомянул, что игра была протестирована с ранними драйверами и программным обеспечением, поэтому есть еще возможности для улучшения, прежде чем финальные варианты процессоров появятся в розничных магазинах.

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Демонстрация определенно впечатляет, но есть некоторые вещи, на которые Intel не указала. Прежде всего, конкретный вариант процессора не упоминается, как и рабочая частота чипа или графического процессора. 10 нанометровое семейство процессоров Intel Tiger Lake будет иметь несколько вариантов, но серия Tiger Lake-U ограничена четырьмя ядрами и восемью потоками в 15 Вт исполнении. Также будет несколько конфигураций iGPU чипа Xe, который имеет в максимальном исполнении 96 исполнительных блоков с 768 ядрами. Если протестированный ноутбук будет имеет меньше 96 блоков, то это будет означать, что в максимальном исполнении iGPU покажет еще лучшую игровую производительность. Также нет подробностей о том, работал ли ноутбук от батареи или от сети во время игры.

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Похож, что архитектура Xe GPU предлагает лучшую производительность, чем 7-нм графические процессоры Vega от AMD, которые встроены в линейку APU Ryzen 4000.

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Ожидается, что процессоры Intel Tiger Lake появятся через несколько месяцев, и в них появятся некоторые новые изменения в архитектуре. Во-первых, у них будут новые ядра Willow Cove, заменяющие ядра Sunny Cove, которые в настоящее время установлены на процессорах Ice Lake. Наряду с новыми ядрами мы получим изменения кеша, новые оптимизации на уровне транзисторов и улучшенные функции безопасности. Intel также представит свои графические процессоры Xe-LP на чипах Tiger Lake, что обеспечит увеличение производительности в 2 раза по сравнению с графическими процессорами Gen 11, которые в настоящее время используются на чипах Ice Lake.