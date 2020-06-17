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Как известно, компания Samsung собирается представить серию смартфонов Galaxy Note 20 в августе на мероприятии Unpacked. Наряду с Note 20 мы также можем увидеть новое устройство Galaxy Fold 2. Samsung также выпустит Galaxy Buds Live и Galaxy Watch 3 в августе после их июльского анонса.

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За последние пару месяцев в сети было много утечек информации, относящейся к серии Galaxy Note 20, и сегодня появилась еще одна новость, но для многих не очень хорошая. Согласно последней информации от известного инсайдера Ice Universe, базовая модель смартфона серии Galaxy Note 20 получит ряд ограничений в сравнении с более дорогими вариантами. Согласно этой информации, Samsung оснастит базовую версию смартфона обычным плоским дисплеем с частотой обновления только 60 Гц, в отличие от более высокой частоты обновления, которую все привыкли видеть во флагманских устройствах. Кроме того, разрешение экрана составит FullHD+.

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Это подтверждается предыдущим заявлением Росса Янга, который является основателем и генеральным директором DSCC. Он говорил о том, что только у Galaxy Note 20 Plus будет более высокая частота обновления дисплея, а у базового Note 20 - нет.

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Очевидно, что до официального заявления от Samsung еще 2 месяца, и стоит подождать официального релиза. В любом случае такой поворот является шагом назад для Samsung, так как вся серия смартфонов Galaxy S20 поставляется с дисплеем частотой 120 Гц. Если слухи верны и Samsung действительно делает это, то правильным будет установить намного меньшую стоимость стандартного варианта Note 20.