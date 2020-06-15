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Совершенно неожиданно компания AMD анонсировала мобильное дискретное графическое решение Radeon Pro 5600M, эксклюзивное для 16-дюймового ноутбука MacBook Pro от Apple. Оказывается, Radeon Pro 5600M основан на совершенно новом графическом процессоре от AMD под кодовым названием "Navi 12". Этот графический процессор очень похож на "Vega 20", производится по 7-нм техпроцессу и оснащается 8 Гб памяти стандарта HBM2. Radeon Pro 5600M имеет в составе 40 вычислительных блоков RDNA, которые в общей сложности оснащены 2560 потоковыми процессорами, 160 текстурными модулями и 64 ROP.

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Тактовая частота процессора карты Radeon Pro 5600M составляет 1035 МГц, что соответствует максимальной теоретической производительности в FP32 5,3 TFLOP. Тактовая частота работы памяти имеет значение 1540 МГц, что при ширине шины 2048 бит дает пропускную способность в 394 ГБ/с. Новая карта имеет ту же общую графическую мощность (TGP), что и младшие представители серии Radeon Pro 5500M и Radeon Pro 5300M, и составляет 50 Вт.

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"Профессиональным пользователям больше, чем когда-либо, нужна свобода творчества, куда бы их ни направляла их работа. Благодаря архитектуре AMD RDNA графический процессор AMD Radeon Pro 5600M предлагает оптимальное сочетание вычислительной мощности и энергоэффективности, предоставляя превосходное мобильное графическое решение для работы с широким спектром требовательных рабочих нагрузок", - сказал Скотт Херкельман, корпоративный вице-президент и генеральный директор Graphics Business Unit в компании AMD.