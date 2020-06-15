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AMD представила новую мобильную видеокарту Radeon Pro 5600M

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 Совершенно неожиданно компания AMD анонсировала мобильное дискретное графическое решение Radeon Pro 5600M, эксклюзивное для 16-дюймового ноутбука MacBook Pro от Apple. Оказывается, Radeon Pro 5600M основан на совершенно новом графическом процессоре от AMD под кодовым названием "Navi 12". Этот графический процессор очень похож на "Vega 20", производится по 7-нм техпроцессу и оснащается 8 Гб памяти стандарта HBM2. Radeon Pro 5600M имеет в составе 40 вычислительных блоков RDNA,  которые в общей сложности оснащены 2560 потоковыми процессорами, 160 текстурными модулями и 64 ROP.

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 Тактовая частота процессора карты Radeon Pro 5600M составляет 1035 МГц, что соответствует максимальной теоретической производительности в FP32 5,3 TFLOP. Тактовая частота работы памяти имеет значение 1540 МГц, что при ширине шины 2048 бит дает пропускную способность в 394 ГБ/с. Новая карта имеет ту же общую графическую мощность (TGP), что и младшие представители серии Radeon Pro 5500M и Radeon Pro 5300M, и составляет 50 Вт.

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 "Профессиональным пользователям больше, чем когда-либо, нужна свобода творчества, куда бы их ни направляла их работа. Благодаря архитектуре AMD RDNA графический процессор AMD Radeon Pro 5600M предлагает оптимальное сочетание вычислительной мощности и энергоэффективности, предоставляя превосходное мобильное графическое решение для работы с широким спектром требовательных рабочих нагрузок", - сказал Скотт Херкельман, корпоративный вице-президент и генеральный директор Graphics Business Unit в компании AMD.

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amd radeon radeon pro 5000m radeon pro 5600m
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R2R
03:33
Я тоже корсар покупал. Ему тоже больше 10 лет и всё хорошо с ним. Но факт в том, что подавляющее большинство покупают не корсар, а KCAS.
AMD не чувствует конкуренции и корректирует планы, отодвигая выпуск процессоров Zen3
Twisted Evil
03:28
А ты по ходу таблетки забыл принять. Карта еще не вышла, а она у тебя уже в два раза быстрее.
Планируем выгодный и эффективный апгрейд компьютера на несколько лет вперед
Александр Дедок
03:26
Тут нет корпораций "добра" или "зла". Это чисто бизнес. Когда вышли первые Athlon 64 - у интел были только Pentium 4 в настольном сегменте, которые проигрывали новинкам от АМД очень сильно, соответств...
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03:14
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AMD не чувствует конкуренции и корректирует планы, отодвигая выпуск процессоров Zen3
Великий-Дракон Желтый
03:09
а мне не надо, что бы интел быстрее выпускало. меня устраиваем менять проц раз в 5-6 лет.
По итогам года AMD может занять до 30% настольного сегмента
Великий-Дракон Желтый
03:04
лучшее враг хорошему. чем тебе 8 ядер 16 потоков не устраивает? через пару лет купишь тоже самое, но дешевле? так ты 2 года потеряешь
Планируем выгодный и эффективный апгрейд компьютера на несколько лет вперед
R2R
03:03
Не все эти колодки будут использоваться. Мелкие вообще для SATA. Нет SATA - нет проводов. А всё к этому идёт. HDD переходят на NVMe, а актуальность хранения больших объёмов на механических дисках с ка...
AMD не чувствует конкуренции и корректирует планы, отодвигая выпуск процессоров Zen3
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