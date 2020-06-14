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Компания NVIDIA планирует представить революционно новую идею, включающую сопроцессор и двухстороннюю печатную плату с графическим процессором RTX 3090. По сути, это означает (если это окажется правдой), что будущие графические карты, такие как RTX 3080 и RTX 3090, будут иметь двухстороннюю печатную плату с ядром графического процессора на одной стороне и вторым сопроцессором на другой стороне.

В видео от ютубера под ником Coreteks рассказывается об уникальном новом дизайне серии RTX 3000. Согласно источнику, причина того, что NVIDIA установила один вентилятор внизу и один вентилятор сверху, состоит в том, чтобы облегчить прохождение воздушного потока через две микросхемы, а не одну. Coreteks предполагает, что этот чип называется обходным сопроцессором, который помогает при использовании трассировки лучей.

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Источник утверждает, что на этот раз ядра RTX будут располагаться в отдельном сопроцессоре на другой стороне печатной платы. Компания NVIDIA запатентовала обходные сопроцессоры, чтобы помочь в трассировке лучей еще в 2018 году, что является достаточным временем для их внедрения в графические процессоры серии Ampere. Похоже, что NVIDIA уже давно пытается объединить сопроцессор со стандартной микросхемой графического процессора, и это позволит ему использовать более экономичный подход к построению графического процессора, чем вставлять ядра RTX внутрь GPU.

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Первоначальный подход к выделению ядер RTX на кристалле ядра графического процессора был сложен и очень расточителен, потому что при добавлении ядер RTX в GPU пришлось тратить драгоценное пространство кристалла. Перемещение ядер трассировки лучей на отдельный кристалл при сохранении исходного ядра графического процессора позволяет NVIDIA экономично транзисторы чипы.

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Кроме того, данный подход позволит поставлять сопроцессоры как отдельную карту, о чем также упоминает Coreteks. Помните карты PhysX? Если этот слух окажется правдой, то мы можем получить выделенные карты RTX Raytracing, которые могут обеспечить высокую производительность трассировки лучей на графических процессорах без трассировки лучей (вероятно, только у NVIDIA). Это очень реальная бизнес-модель, которая значительно укрепит положение компании в области трассировки лучей без увеличения затрат для пользователей, которые не хотят за нее платить.