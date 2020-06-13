Sony представила новые коммерческие мониторы BRAVIA 4K HDR
BRAVIA BZ40H может также использоваться в качестве мониторов на рабочих местах благодаря своим возможностям ввода/вывода. Они включают порт Ethernet для настроек локальной сети. Имеются также порты USB для воспроизведения контента с внешних носителей, а также порт HDCP с поддержкой HDMI 1.4. Кроме того, Sony утверждает, что мониторы совместимы с типичными коммерческими системами подключения дисплея, такими как Extron IP Link и Crestron Connected.
рекламаУстройства серии BZ40H также оснащены встроенным двухдиапазонным модулем Wi-Fi, Chromecast и AirPlay 2 для еще более простого управления презентациями. Мониторы представлены в нескольких вариантах с диагональю от 55 (FW-55BZ40H) до 85 дюймов (FW-85BZ40H). В настоящее время нет информации о поступлении в продажу и ценах новинок.
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