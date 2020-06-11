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Компания Xiaomi выпустила серию Mi Notebook 14 в Индии. Было представлено 2 новых тонких и легких ноутбука: Xiaomi Mi NoteBook 14 Horizon Edition и обычную Mi NoteBook 14. Это мировой дебют ноутбуков Mi NoteBook 14, поэтому давайте посмотрим, что они могут предложить.

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XIAOMI MI NOTEBOOK 14 HORIZON EDITION:

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Horizon Edtion фокусируется на возможностях многозадачности, сохраняя элегантный дизайн и легкий вес. Он обладает отличным 14-дюймовым дисплеем с минимальными рамками, обеспечивающими соотношение экрана к передней панели 91%. Дисплей имеет разрешение 1920 x 1080 пикселей. Корпус из алюминиевого и магниевого сплава имеет толщину 17,15 мм и весит всего 1,35 кг. На данный момент доступен только один цвет - Mercury Grey.

Существует два варианта этого ноутбука: 1904-AR и 1904-AF. Они оба они имеют SSD (512 ГБ M.2 PCIe Gen 3 × 4 NVMe у 1904-AF и 512 ГБ SATA у 1904-AR), одинаковый дизайн и размеры, а также графику Nvidia MX350 с 2 ГБ видеопамяти, и оба поставляются с 8 Гб оперативной памяти стандарта DDR4. Старший вариант комплектуется процессором Intel Core i7 10510U 10-го поколения. Процессор имеет базовую частоту 1,8 ГГц, которая может повышаться до 4,9 ГГц. Младший представитель оснащен процессором Intel Core i5 10-го поколения. Ноутбуки поставляются с предустановленной операционной системой Windows 10.

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По словам Xiaomi, аккумуляторная батарея может работать до 10 часов, а благодаря зарядному устройству на 65 Вт ноутбук заряжается от 0 до 50 процентов всего за 35 минут. Ноутбук не имеет встроенной веб-камеры, поэтому она поставляется отдельно в комплекте с ноутбуком. Кроме того, ноутбуки оснащены стереодинамиками и портами USB3

XIAOMI MI NOTEBOOK 14:

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Mi Notebook 14 является более доступным вариантом. Он оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD с соотношением экрана к корпусу 91%. Что касается вариантов, то в Mi Notebook 14 есть 3 версии. Все они имеют процессор Core i5 в паре с 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб или 512 Гб SATA SSD. Варианты 1901-FC и 1901-FA поставляются с интегрированной графикой Intel UHD, а модификация 1901-DG оснащена дискретным графическим процессором NVIDIA MX 250.

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В пересчете на наши деньги Mi NoteBook 14 стоит около 38500 рублей за 256 Гб версию, 41000 рублей за версию с 512 Гб SSD и 43500 рублей за версию с графикой Nvidia MX250.

Mi NoteBook 14 Horizon Edition стоит 50000 рублей за базовый вариант и 54500 рублей за вариант с Core i7. Ноутбуки станут доступны с 17 июня.