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Процессор AMD Ryzen 5 4400G был замечен в тесте 3DMark. Об этом сообщил известный инсайдер @_rogame. AMD Ryzen 5 4400G является шестиядерным, двенадцатипоточным процессором. В сравнительном списке указано, что APU имеет базовую тактовую частоту 3,7 ГГц, которую он может повышать до 4,3 ГГц, а также имеет встроенный графический процессор, тактовая частота которого достигает 1,9 ГГц. Эти спецификации соотносятся с теми, что уже просачивались в сеть благодаря igor'sLAB, и соответствуют спецификациям, которые компания Biostar также недавно раскрыла.

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Кроме того, утечка Biostar подтвердила, что процессор Ryzen 5 4400G имеет TDP 65 Вт. Считается, что интегрированный графический процессор оснащен семью вычислительными блоками (CU). Компания AMD присвоила процессору Ryzen 5 4400G код OPN 100-000000143. Процессор был протестирован в связке с 8 Гб оперативной памяти DDR4-3200 и набрал 10 241 балла в физическом тесте 3DMark 11 Performance и 4395 баллов в графическом тесте. Эти результаты вряд ли отражают окончательную производительность Ryzen 5 4400G и могут измениться к релизу процессора.

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Кроме того, компания Asus добавила поддержку настольных процессоров Renoir в последней версии BIOS своей материнской платы Crosshair VIII Impact. Изменения, которые @KOMACHI_ENSAKA опубликовал в Twitter, относятся к CPUID между 00860F00 и 00860F01. Пока неизвестно, когда AMD выпустит настольные процессоры Renoir, но тот факт, что несколько поставщиков материнских плат добавили поддержку APU в последние несколько недель, говорит о том, что выпуск может быть не за горами.