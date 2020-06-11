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Kirin 1020 от Huawei будет выпущен в октябре и появится в серии Mate 40 и P50

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 Ожидается, что серия смартфонов Huawei Mate 40 выйдет во второй половине 2020 года, а вместе с ним появится новый процессор Kirin 1020. Ожидается, что новая SoC Kirin будет сделан с использованием 5-нм техпроцесса компании TSMC, хотя не известно, будет ли новый чип использовать обычный 5-нм техпроцесс, или улучшенный 5-нм +.

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 На китайском сайте микроблогов Weibo появилась информация, что, несмотря на санкции США, введенные в мае, Kirin 1020 (или Kirin 1000) выйдет в октябре. Кроме смартфонов линейки Mate 40, Huawei , вероятно, установит данную SoC в своей флагманской серии смартфонов P50 следующего года. Что касается производительности нового мобильного процессора, то при использовании эффективного 5-нм производственном техпроцесса производительность Kirin 1020 теоретически может увеличится на 50% по сравнению с предшествующей SoC Kirin 990. Это станет возможно благодаря добавлению ядер на архитектуре Cortex-A78. Однако не стоит ожидать от Kirin 1020, что он сможет превзойти по производительности новейший процессор A14 Bionic от компании Apple, но должен составить серьезнейшую конкуренцию своим главным соперникам в лице Exynos 992 от компании Samsung и Snapdragon 875 от компании Qualcomm, которые, как сообщается, также произведены с использованием 5-нм технологического процесса. К сожалению, это вся информация, которая имеется на данный момент.

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huawei kirin kirin 1000 kirin 1020
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