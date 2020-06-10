Samsung планирует выпустить 8TB QVO SSD за 900 долларов
Игровая индустрия не стоит на месте, а с увеличением детализации и повышением реалистичности игр, их размер при установке значительно возрастает, что может стать проблемой для игроков с ограниченным объемом памяти. Если вы приобрели высокоскоростной твердотельный накопитель емкостью 500 ГБ (или даже 1 ТБ), то его заполнение не займет много времени. Например, Red Dead Redemption 2 при установке занимает более 100 Гб, а Call of Duty: Modern Warfare "съедает" колоссальные 185 Гб дискового пространства.
рекламаК сожалению, как бы ни было хорошо иметь твердотельный накопитель емкостью 8 Тб (даже если он будет работать на более медленной технологии QLC от Samsung), стоимость может оказаться непомерно высокой для среднего потребителя. Сообщается, что устройство с 8 Тб памяти стоит 900 долларов, а модель объемом 1 Тб оценивается приблизительно в 130 долларов.
Сообщается, что выпуск модели 8 Тб модификации SKU MZ-77Q8T0B/AM установлен 24 августа, а выпуск модели на 1 Тб намечен 30 июня.
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