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Игровая индустрия не стоит на месте, а с увеличением детализации и повышением реалистичности игр, их размер при установке значительно возрастает, что может стать проблемой для игроков с ограниченным объемом памяти. Если вы приобрели высокоскоростной твердотельный накопитель емкостью 500 ГБ (или даже 1 ТБ), то его заполнение не займет много времени. Например, Red Dead Redemption 2 при установке занимает более 100 Гб, а Call of Duty: Modern Warfare "съедает" колоссальные 185 Гб дискового пространства.

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Эти огромные размеры часто вынуждают пользователей использовать гораздо более медленные жесткие диски для хранения своих игр из-за отсутствия на рынке потребительских твердотельных накопителей большой емкости. Однако, согласно информации с Amazon, у компании Samsung может быть решение этой проблемы. По появившейся информации у компании Samsung есть два варианта загадочного нового твердотельного накопителя Samsung 870 QVO на интерфейсе SATA. Это модель объемом 8TB и модель 1TB с наименованиями SKU MZ-77Q8T0B/AM и MZ-77Q1T0B/AM соответственно.

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К сожалению, как бы ни было хорошо иметь твердотельный накопитель емкостью 8 Тб (даже если он будет работать на более медленной технологии QLC от Samsung), стоимость может оказаться непомерно высокой для среднего потребителя. Сообщается, что устройство с 8 Тб памяти стоит 900 долларов, а модель объемом 1 Тб оценивается приблизительно в 130 долларов.

Сообщается, что выпуск модели 8 Тб модификации SKU MZ-77Q8T0B/AM установлен 24 августа, а выпуск модели на 1 Тб намечен 30 июня.