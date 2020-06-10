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Сегодня компания GIGABYTE представила материнскую плату B550 VISION D, предназначенную для создателей контента. Плата выполнена в форм-факторе ATX, поддерживает процессоры Socket AM4 Ryzen 3000 "Matisse" и основана на новом чипсете AMD B550. В линейке продуктов GIGABYTE B550 VISION D располагается над флагманской платой AORUS Master B550. Материнская плата питается от комбинации 24-контактного разъема питания ATX и 8-контактного EPS (скрытого под пластиковым кожухом возле радиаторов VRM). За питание процессора отвечает 14-фазный VRM. На плате распаяны четыре слота для установки оперативной памяти стандарта DDR4, поддерживающие до 128 Гб памяти в двухканальном режиме, и два слота PCI-Express 4.0 x16 (в формате x8/x8). Однако, B550 VISION D не имеет сертификации SLI.

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Третий слот PCIe x16 относится к третьему поколению и имеет всего 4 линии, подключенных к чипсету B550. На плате имеется два слота M.2 NVMe, один из которых имеет разводку PCIe 4.0 x4 от процессора, а другой - PCIe 3.0 x4 от чипсета. Плата оснащается только четырьмя SATA 6 Гбит/с. Кроме того, GIGABYTE предлагает "неофициальную" поддержку Thunderbolt 3. Плата оснащена контроллером Intel "Titan Ridge" Thunderbolt 3, который имеет два порта USB-C 3.2 Gen 2 со скоростью 40 Гбит/с. GIGABYTE старается не называть эти порты Thunderbolt 3. За сетевые возможности платы отвечают контроллеры 802.11ax, Bluetooth 5, WLAN и два интерфейса 1 GbE, управляемых контроллерами компании Intel. Встроенное аудио использует премиальный кодек ALC1220-VB, конденсаторы WIMA и усилители AMP. На данный момент компания GIGABYTE не раскрывает сроки выхода и стоимость новинки.

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