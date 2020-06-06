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В сети появились первые изображения видеокарты NVIDIA RTX 3080. Компания планирует выпустить эти карты к концу 2020 года, поэтому они должны появиться на виртуальной конференции Computex в конце этого года. Интересно, что просочившаяся картина со сборочной линии стала первой утечкой и для линейки RTX 2000.

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Новая видеокарта RTX 3080 от NVIDIA имеет дизайн в стиле кибер-панк и выглядит довольно причудливо. Один вентилятор имеет открытый воздухозаборник на передней стороне карты, а другой расположился с задней стороны. Судя по картинке вентилятор на передней стороне выбрасывает нагретый воздух через панель выводов карты, а вот куда направлен воздушный поток от заднего вентилятора не совсем понятно. Вызывает вопросы и необычная изогнутая форма радиатора.

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Печатная плата имеет не стандартную прямоугольную форму, а обладает треугольным вырезом под радиатор заднего вентилятора. Это подтверждает предыдущие слухи, которые указывали на небольшую плату неправильной формы для будущих графических процессоров NVIDIA Ampere.

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Данный дизайн почти наверняка относится к линейке Founder's Edition. Подобный дизайн был бы невероятно сложным для изготовления, а производители видеокарт наверняка будут использовать традиционную прямоугольную конструкцию печатной платы и традиционные системы охлаждения с тепловыми трубками.

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По слухам, GeForce RTX 3080 будет основана на графическом процессоре GA104 и будет содержать 48 SM (3072 ядер CUDA). Это немного больше, чем у RTX 2080 с её 46 SM. В сочетании с более высокой пропускной способностью и улучшенными ядрами RTX стоит ожидать значительного увеличения производительности. Графический процессор RTX 3080 будет иметь 8 Гб или 16 Гб памяти и 256-битную ширину шины.

Несмотря на то, что пока нет информации о ценах, есть ощущение, что на этот раз NVIDIA будет использовать гораздо более разумный подход к MSRP. Компания также переходит на 7-нм техпроцесс, а это должно сказаться на конечной стоимости в положительную для потребителей сторону.