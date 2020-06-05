HTC Desire 20 Pro подтвержден новыми утечками
Не секрет, что некогда легендарный производитель смартфонов, компания HTC находится в непростой ситуации и застое. Тем не менее, последние слухи об этом производителе предполагают, что он собирается возродиться и представить в этом году свою новую модель линейки Desire - Desire 20 Pro.
Эта утечка обнаружилась благодаря записи о новом смартфоне на ресурсе Google Play. В сообщении показывается изображение смартфона и его краткие технические характеристики. Из утечки видно, что смартфон Desire 20 Pro оснащен дисплеем разрешением FullHD+ (2340x1080 пикселей), 6 Гб оперативной памяти и работает на мобильном процессором Snapdragon 665 компании Qualcomm. В качестве операционной системы выступает новейшая ОС Android 10.
рекламаТаким образом, эта информация может подтвердить некоторые из характеристик смартфона Desire 20 Pro, которые появлялись в Geekbench 5 в начале этого года. С одной стороны, глядя на представленное изображение, создается впечатление, что оно не соответствует описанию технических характеристик смартфона, и выглядит в стиле дешевых смартфонов двухлетней, а то и трехлетней давности. С другой стороны, изображение, возможно, просто призвано заполнить необходимое поле, за неимением окончательного варианта внешнего вида смартфона. Будем надеяться, что у HTC выйдет удачное и конкурентное устройство с адекватным ценником и полноценной поддержкой, которая в последние годы у компании была абсолютно отвратительной.
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