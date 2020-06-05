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Компания Thermaltake, являющаяся одним из ведущих производителей компьютерного оборудования премиум-класса, такого как систем охлаждения, игровой периферии и многого другого, представила игровой стол ToughDesk 500L RGB Battlestation. Новинка представляет собой состоящий из двух частей L-образный стол на трех ножках. Стол оснащен специальным пультом управления, позволяющим производить электрическую регулировку высоты. Стол обладает достаточным количеством места для прокладки кабелей, а также встроенным ковриком для мыши с RGB подсветкой, занимающим всю поверхность и позволяющим с высокой точностью контролировать скорость перемещения мыши, а значит и получить в результате этого отличную управляемость во время игровых сессий. Размеры основного стола составляют 62,99 "(160 см) в длину и 31,49" (80 см) в ширину, а дополнительной части - 31,49 "(80 см) в длину и 23,62" в ширину (60 см). Дополнительная боковая часть стола, также имеет встроенный коврик размером во всю столешницу, но без поддержки RGB.

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Коврик основной части стола может похвастаться поддержкой 16,8 миллионов цветов и семью динамическими световыми эффектами. Яркость, скорость и направление световых эффектов настраиваются с помощью программного обеспечения iTAKE engine. Эффекты освещения коврика для мыши можно синхронизировать с другими продуктами Thermaltake, совместимыми с TT RGB PLUS, чтобы обеспечить однородность экосистемы. Коврик для мыши также работает с Razer Chroma, позволяя синхронизировать игровые эффекты и эффекты RGB. Кроме того, игровой стол ToughDesk 500L RGB Battlestation предназначен для игровых систем с несколькими мониторами, что позволяет пользователям работать и играть с комфортом.

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Прочная стойка обеспечивает непревзойденную устойчивость, что позволяет ей достигать максимальной нагрузки в 150 кг. Электрическая регулировка высоты на цифровом блоке управления позволяет регулировать высоту от 70 см до 110 см, благодаря чему за столом можно работать не только сидя, но и в положении стоя. ToughDesk 500L RGB способен запоминать четыре уровня высоты, которые нравятся пользователям. С помощью кнопок на цифровом блоке управления пользователи могут мгновенно отрегулировать высоту стола в нужном положении.

Игровой стол ToughDesk 500L RGB Battlestation будет доступен для покупки в сентябре. Он имеет двухлетнюю гарантию и поддерживаются всемирной сетью обслуживания и технической поддержки Thermaltake.