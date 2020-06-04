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Предположительно, изображение макета iPhone 13 утекло в сеть и демонстрирует новые и заманчивые функции, которые пользователи, безусловно, должны будут оценить.

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В новом отчете Mac Otakara утверждается, что ранние макеты iPhone 13 были слиты на Alibaba. Изображения, представленные на рисунках, показывают 5,5-дюймовую безрамочную переднюю панель без какого-либо выреза. В дополнение к этому, под дисплеем также установлена камера для селфи и камера . FaceTime. Mac Otakara предполагает, что предполагаемый iPhone 13 будет использовать и технологию Samsung Under Panel Sensor. На данный момент устройство находится в стадии разработки и может с уверенностью сказать, что на момент выхода получит серьезный ряд изменений.

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Как сообщается, iPhone 13 может отказаться от системы камеры True Depth, что означает отсутствие аутентификации по лицу. Потенциально, если это окажется правдой, Apple может вернуться к Touch ID, встроенному под дисплей. В дополнение к этому, устройство будет оснащено дисплеем Super Retina XDR и ультратонкими рамками.

Что касается задней части, то изображения макета iPhone 13 показывают блок с вырезами под камеры и светодиодную вспышку. Говорят, что компания тестирует новые датчики камеры, которые будут устанавливаться в аппараты 2021 года. Кроме того, похоже, что смартфон использует разъем, напоминающий USB-C.

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Всю предоставленную информацию следует принимать с осторожностью, так как на данный момент нет точной информации даже о iPhone 12, ни говоря уже об iPhone 13.



