Макет iPhone 13 демонстрирует дизайн без челки, порт USB-C, камеру под дисплеем и многое другое
рекламаВ новом отчете Mac Otakara утверждается, что ранние макеты iPhone 13 были слиты на Alibaba. Изображения, представленные на рисунках, показывают 5,5-дюймовую безрамочную переднюю панель без какого-либо выреза. В дополнение к этому, под дисплеем также установлена камера для селфи и камера . FaceTime. Mac Otakara предполагает, что предполагаемый iPhone 13 будет использовать и технологию Samsung Under Panel Sensor. На данный момент устройство находится в стадии разработки и может с уверенностью сказать, что на момент выхода получит серьезный ряд изменений.
рекламаКак сообщается, iPhone 13 может отказаться от системы камеры True Depth, что означает отсутствие аутентификации по лицу. Потенциально, если это окажется правдой, Apple может вернуться к Touch ID, встроенному под дисплей. В дополнение к этому, устройство будет оснащено дисплеем Super Retina XDR и ультратонкими рамками.
Что касается задней части, то изображения макета iPhone 13 показывают блок с вырезами под камеры и светодиодную вспышку. Говорят, что компания тестирует новые датчики камеры, которые будут устанавливаться в аппараты 2021 года. Кроме того, похоже, что смартфон использует разъем, напоминающий USB-C.
рекламаВсю предоставленную информацию следует принимать с осторожностью, так как на данный момент нет точной информации даже о iPhone 12, ни говоря уже об iPhone 13.
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