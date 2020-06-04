24 ядерный процессор Intel "Whitley" протестирован в Geekbench и Sisoft Sandra
рекламаСтоит учитывать, что эти тесты основаны на очень раннем инженерном образце и, безусловно, показатели производительности конечного продукта изменятся. Компания Intel в настоящее время топчется на месте со своим 14-нм техпроцессом, в то время, как её соперник вовсю использует преимущества прогрессивного 7-нм техпроцесса. Но, похоже, что Intel медленно, но верно подошла к более радикальной смене архитектуры.
рекламаПроцессоры Intel Ice Lake на базе Sunny Cove принесут первые радикальные изменения архитектуры процессоров компании и продемонстрируют значительный прирост производительности и энергоэффективности.
рекламаВ утечке речь идет о 24 ядерном, 48 поточном процессоре, имеющем базовую частоту 2,2 ГГц и 2,9 ГГц в boost режиме. Это намного меньше тактовых частот современных процессоров Intel, но этого стоило ожидать из-за сырости 10-нм техпроцесса Intel и раннего образца самого процессора. По мере освоения нового процесса частоты и производительность неизбежно будут расти.
Образец процессора Intel Whitley Ice Lake SP набрал в многоядерном тесте почти в 42 000 баллов. Это практически вдвое больше, чем у предыдущего представителя платформы Purley. Производительность в одного ядра процессора тоже выглядит неплохо и составляет 4048 баллов, но, вероятно, сдерживается низкими тактовыми частотами.
рекламаСтоит напомнить, что компания Intel переманила на свою сторону Джима Келлера из AMD, и похоже, что его работа пошла Intel на пользу. Исторически сложилось так, что у Intel практически всегда было преимущество в том, что касается архитектуры процессоров, но они потеряли это преимущество над процессорами AMD после выхода чипов AMD Milan. Если тест даже отдаленно указывает на возможности конечного продукта, то 10-нм процессоры Intel смогут составить достойную конкуренцию серверным процессорам компании AMD.
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