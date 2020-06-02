Huawei запатентовала два смартфона с фронтальной камерой под экраном
Похоже, что Huawei работает над смартфоном, в котором не видно передней селфи камеры. Это видно из двух патентных заявок, которые были утверждены сегодня.
Изображения продукта показывают полноэкранный телефон Huawei. Экран занимает практически всю поверхность передней стороны смартфона, заходя на его боковые грани. На боковых сторонах устройства также нет физических кнопок. Только кнопка включения/выключения находится сверху. Для клавиш регулировки громкости Huawei использует принцип вызова виртуальных кнопок через боковую панель. В нижней части устройства предусмотрено место для подключения USB-C.
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Фронтальная камера не видна, также нет выезжающей камеры сверху. Скорее всего, запатентованный смартфон Huawei имеет камеру под экраном.
рекламаСейчас есть несколько производителей, которые показали прототип телефона с камерой под экраном - например, Oppo и Xiaomi. Ожидается, что эта технология будет достаточно развита к началу следующего года для применения в конечном продукте.
Первая модель показывает вертикально расположенную систему камер, как в серии P. Видны три объектива камеры, нижняя часть прямоугольная. Скорее всего, это телеобъектив с функцией оптического зума. Вспышка помещается между второй и третьей линзами.
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Вторая модель использует круглый блок задних камер, аналогично серии Mate.
рекламаТот факт, что Huawei предлагает различный дизайн, это указывает на то, что китайский производитель намерен применить такое оформление передней панели в нескольких моделях. Это имеет смысл, потому что этот смартфон выглядит намного современнее и футуристичнее, чем модели, которые сейчас можно купить в магазинах.
Однако более современный - не всегда лучший. Например, мнения о смартфонах с экраном-водопадом разделились. Хотя округлый экран выглядит очень красиво, он не всегда приносит пользу в работе. Это может также относиться к новой системе камер, так как ни один производитель смартфонов еще не осмелился выпустить телефон с камерой под экраном.
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