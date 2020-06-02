Oneplus Z со Snapdragon 765G и 12 Гб ОЗУ обнаружен в Geekbench
Теперь у OnePlus появилось больше возможностей для выпуска своих устройств среднего класса. В качестве такого смартфона может выступить OnePlus Z, информация о котором появилась в списке GeekBench.
рекламаВ GeekBench указывается не имя, а номер модели устройства - OnePlus AC2003. Согласно информации GeekBench, модель OnePlus AC2003 оснащена процессором Qualcomm Lito, который напоминает SoC Snapdragon 765G. Кроме того, устройство оснащено 12 ГБ оперативной памяти и работает на Android 10. Говоря о производительности устройства, OnePlus Z набирает 612 баллов в одноядерном тесте и 1955 баллов в многоядерном тесте.
рекламаЕсли вы помните, сначала ожидалось, что OnePlus Z будет иметь набор микросхем MediaTek Dimensity 1000, но GeekBench это не подтверждает. Конечно, может быть так, что существует два смартфона, один из которых будет OnePlus Z, который будет поставляться на чипсете Dimensity 1000 флагманского уровня по цене около 400-500 долларов, тогда как OnePlus AC2003 будет использовать Snapdragon 765G и будет стоить около 300 долларов. Эта теория имеет смысл, поскольку она будет охватывать несколько рынков.
Напомню, что Snapdragon 765G представляет собой чипсет среднего уровня с поддержкой 5G и уже встречается во многих других смартфонах. Snapdragon 765G основан на 7 нм архитектуре и поставляется с графическим процессором Adreno 620. В настоящее время этот чипсет является одним из лучших в линейки компании Qualcomm.
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