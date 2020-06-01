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На прошлой неделе Microsoft выпустила обновление Windows 10 May 2020, версия 2004. Данное обновление функций будет распространяться в несколько этапов, но доступно для ручной установки всем, кто в нем заинтересован. Несмотря на то, что Microsoft рекомендовала обновлять систему только когда вам это предлагает Центр обновления Windows, если вы все равно заинтересованы и можете решить известные проблемы, то следует ознакомиться с обновленным списком поддерживаемых чипов.

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Microsoft внесла некоторые незначительные изменения в спецификации, добавив поддержку новейших процессоров. Ниже представлены требования к процессору Windows 10, в которые добавлены чипы нового поколения.

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Устройства, работающие под управлением Windows 10, требуют процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше или SoC, которые отвечают следующим требованиям:

- совместимость с набором команд x86 * или x64;

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- поддержка PAE, NX и SSE2;

- поддержка CMPXCHG16b, LAHF / SAHF и PrefetchW для установки 64-битных ОС

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Для Intel недавно обновленный документ упоминает следующие поддерживаемые чипы:

Intel Core i3 / i5 / i7 / i9-10xxx) и Intel Xeon W-12xx / W-108xx, Intel Xeon SP 32xx, 42xx, 52xx, 62xx и 82xx, Intel Atom (J4xxx / J5xxx и N4xxx / N5xxx), процессоры Celeron и Pentium.

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Для работы на процессорах AMD Windows 10 версии 2004 потребует чипы:

Процессоры AMD 7-го поколения (A-Series Ax-9xxx и E-Series Ex-9xxx и FX-9xxx); Процессоры AMD Athlon 2xx, AMD Ryzen 3/5/7 4xxx, AMD Opteron и AMD EPYC 7xxx.

Также для работы Windows 10 на чипах Qualcomm потребуются Snapdragon 850 и 8cx

Как сообщалось ранее, Microsoft также начала движение к постепенной отмене поддержки 32-разрядной версии, а Windows 10 версии 2004 года стала первым обновлением, которое больше не будет поставлять 32-разрядную сборку OEM-производителям. "Начиная с Windows 10 версии 2004, все новые системы Windows 10 должны будут использовать 64-разрядные сборки, и Microsoft больше не будет выпускать 32-разрядные сборки для распространения по каналам OEM", - сказали в компании Microsoft. 32-разрядные сборки будут доступны для конечных пользователей, но OEM-производители больше не будут их получать.