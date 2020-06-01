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В прошлом году компании Samsung и AMD объявили о сотрудничестве, результатом которого должно стать появление процессора для смартфонов с графикой AMD RDNA 2. Появление процессора ожидается в начале 2021 года, когда Samsung, вероятно, станет использовать новые SoC в своих смартфонах. В предыдущих утечках сообщалось, что графический чип внутри этого процессора, по сообщениям, превосходит по производительности конкурирующую форму от компании Qualcomm с графическим чипом Adreno 650. Сегодня появилось больше информации о новой SoC, которая, как сообщается, получила название Ryzen C7. Новая утечка появилась на сайте Slash Leaks и открыла много деталей о платформе.

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Мобильный процессор изготовлен по 5 нм технологии компании TSMC, он оснащен двумя ядрами Gaugin Pro на основе недавно анонсированного Arm Cortex-X1, двумя ядрами Gaugin на базе Arm Cortex-A78 и четырьмя ядрами на основе Arm Cortex-A55. Эта конфигурация представляет собой стандартный процессор на базе архитектуры big.LITTLE, типичной для всех современных смартфонов. Два ядра Cortex-X1 работают на частоте 3 ГГц, два из Cortex-A78 работают на частоте 2,6 ГГц, а четыре энергоэффективных ядра работают на частоте 2 ГГц. Графический процессор внутри этого чипа имеет четыре ядра на основе новейшей архитектуры RDNA 2 с тактовой частотой 700 МГц. Согласно утечкам, его производительность превосходят Adreno 650 на 45%.