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Миникомпьютеру Raspberry Pi 4 почти год и за это время он получил некоторые изменения и усовершенствования. Сейчас Raspberry Pi 4 получает обновление оперативной памяти, увеличивающее её объем с 4 Гб до 8 Гб, а цена новой модели Raspberry Pi 4 составит 75 долларов.

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Кроме аппаратных изменений Raspberry Pi продолжается работа и над специализированным софтом. Команда, которая производит эти компьютеры, постоянно дорабатывает и усовершенствует программное обеспечение. В настоящее время она работает над снижением энергопотребления в режиме ожидания и созданием режима загрузки с USB накопителя.

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Ниже приведены полные технические характеристики и особенности Raspberry Pi 4:

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- 4-х ядерный процессор Broadcom BCM2711 на базе Cortex-A72 (ARM v8) с частотой 1,5 ГГц;

- ОЗУ LPDDR4-3200 SDRAM 2 ГБ, 4 ГБ или 8 ГБ;

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- 2,4 ГГц и 5,0 ГГц IEEE 802.11ac wireless, Bluetooth 5.0, BLE;

- Гигабитный Ethernet;

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- 2 порта USB 3.0; 2 порта USB 2.0;

- Стандартный 40-контактный разъем GPIO Raspberry Pi (полностью обратно совместимый с предыдущими платами);

- 2 порта micro-HDMI (поддерживается разрешение 4k с частотой 60 Гц);

- 2-полосный порт дисплея MIPI DSI;

- 2-полосный порт камеры MIPI CSI;

- 4-полюсный стерео аудио и композитный видео порт;

- H.265 (декодирование 4k 60 Гц), H264 (декодирование FullHD 60 Гц, кодирование FullHD 30 Гц)$

- поддержка OpenGL ES 3.0;

- слот для карты Micro-SD для загрузки операционной системы и хранения данных;

- 5 В постоянного тока через разъем USB-C (минимум 3 А);

- 5 В постоянного тока через разъем GPIO (минимум 3 А)4

- поддержка питания через Ethernet (PoE) (требуется отдельная PoE HAT);

- рабочая температура: 0 - 50 градусов C окружающей.

Команда Raspberry Pi заявила, что всегда хотела создать 8-гигабайтную версию платы, а чип BCM2711, установленный в Raspberry Pi 4, может использовать до 16 ГБ LPDDR4 SDRAM. Они также заявили, что основная причина, по которой они смогли выпустить эту плату сейчас и не могли произвести ее при запуске Raspberry Pi 4, связана с отсутствием пакета LPDDR4 объемом 8 Гб, но теперь благодаря сотрудничеству с Micron,такая возможность появилась. Это изменение потребовало перемещения некоторых компонентов блока питания на плату.

В модельном ряду Raspberry Pi 4 теперь доступны варианты с 2 ГБ, 4 ГБ и 8 ГБ памяти. Стоимость устройств начинается с 35 долларов за младшую версию.