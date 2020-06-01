Производство 6,1-дюймового iPhone 12 начнется в июле
Компания Apple, как сообщается, выпустит на рынок серию смартфонов iPhone 12, которая будет включать четыре модели. Предполагается, что одной из них будет 6,1 дюймовая версия, и, согласно последнему отчету, серийное производство этой модели может начаться в июле.
Слухи предполагают, что компания Samsung будет поставлять дисплеи для 5,4 дюймовых, 6,1 дюймовых моделей iPhone 12 Pro и 6,7 дюймовых моделей iPhone 12 Pro Max. Ожидается, что эти устройства получат дисплеи с технологией Y-OCTA от Samsung, которая позволяет размещать сенсорный датчик непосредственно на OLED панели без необходимости использования отдельного сенсорного слоя. Это означает, что поставки таких панелей могут начаться намного быстрее, чем сенсорные модули 6,1 дюймового iPhone 12, которые поставляются компаниями BOE и LG.
рекламаВозможно, сенсорным модулям, предоставленным BOE и LG, потребуется время для правильной калибровки и сборки. Для тех, кто не знает, 6,1 дюймовая версия iPhone 12 считается старшей по отношению к 5,4 дюймовой модели. Ожидается, что обе версии будут поставляться с двумя задними камерами, а также корпусом из алюминия и стекла вместо более высококачественной нержавеющей стали, из которой будут изготавливаться оставшиеся две модели.
К сожалению, те, кто ожидает от младших моделей iPhone 12 поддержки частоты обновления 120 Гц, будут сильно разочарованы. Согласно предыдущему отчету о спецификациях дисплея, только iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут поставляться с 120 Гц OLED экранами. Тем не менее, отсутствие дисплея с частотой 120 Гц означает, что покупатели будут платить меньше за 6,1 дюймовый iPhone 12. Предыдущий слух о ценах предполагает, что стоимость семейства iPhone 12 будет начинаться с $ 649.
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