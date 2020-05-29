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Утечки информации о новой серии смартфонов Oppo Reno 4, включающей Oppo Reno 4 и Reno 4 Pro, уже несколько раз просачивались в сеть. И наконец, дата выхода четвертой серии Reno теперь официально подтверждена. На китайском сайте Weibo компания Oppo объявила, что серия Reno 4 будет анонсирована 5 июня в Китае. Время запуска установлено на 19:30 (местное время). Приобрести смартфон можно будет в T-Mall.

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Технические характеристики Oppo Reno 4:

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Смартфон Oppo Reno 4 будет работать на мобильной платформе Snapdragon 765G и оснащен 6,43 дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением FullHD+ и отверстием под двойную фронтальную камеру с 32-мегапиксельным и 2-мегапиксельным сенсорами. На задней стороне смартфона размещается блок из трех камер, включающих основной сенсор разрешением 48 мегапикселей, 8 мегапиксельный сверхширокоугольный датчик и 2 мегапиксельный датчик глубины. За питание смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

Технические характеристики Oppo Reno 4 Pro:

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Сердцем Oppo Reno 4 Pro также является SoC Snapdragon 765G. Старший представитель серии может похвастаться изогнутым 6,5-дюймовым SuperAMOLED дисплеем с разрешением FullHD+. На задней стороне Reno 4 Pro также размещен блок из трех камер, включающий 48 мегапиксельный основной датчик с оптической стабилизацией, 12 мегапиксельный видеосенсор для съемки при недостаточном освещении и 13 мегапиксельный телеобъектив. Странно выглядит решение оснастить старшую версию всего одной передней 32 мегапиксельной камерой, хотя Oppo Reno 4 оснащен двумя датчиками. Смартфон получит идентичную Oppo Reno 4 аккумуляторную батарею с быстрой зарядкой на 65 Вт.

Оба телефона будут работать на собственной оболочке ColorOS 7.1, основанной на Android 10.