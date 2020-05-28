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Выход Resident Evil 8 ожидается в феврале - марте 2021 года

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 Планируемый к выпуску Resident Evil 8 был запланирован на январь 2021 года, но, возможно, срок немного изменится из-за пандемии COVID-19, если верить инсайдеру Dusk Golem.

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 Хотя Capcom официально не раскрывает ничего о Resident Evil 8, последние слухи, которые также исходят от Dusk Golem, предполагают, что игровой мир новинки будет более открытым, чем последние несколько игр серии. Кроме того, было сказано, что игра основана на Resident Evil 7 и будет самой мрачной Resident Evil на сегодняшний день.

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 Ниже приводится выдержка из статьи Натана Берча, касающаяся обстановки и игрового процесса Resident Evil 8, вышедшая в начале этого года:

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"Похоже, Resident Evil 8 будет прямым продолжением Resident Evil 7, и Итан Уинтерс и Крис Редфилд вернутся в каком-то качестве. Игровой процесс от первого лица вернется, но обстановка будет новой. Игроки, по-видимому, начинают игру в деревне в европейском стиле, а затем направляются к замку, проходя по заснеженной горной местности. Традиционные зомби вернутся, а игроки также столкнутся с врагами, похожими на волков, и призрачным существом женского пола, которое распадется, но не умрет навсегда, если выстрелить".

 Как уже было сказано, Capcom не подтвердила и не опровергла существование игры, поэтому воспринимать эту информацию необходимо с некоторой долей недоверия.

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