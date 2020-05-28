AMD Zen 3 поколения Ryzen 4000 будут использовать 5-нм техпроцесс TSMC
Ресурс Digitimes только что опубликовал информационную бомбу об архитектуре ядра Zen 3 компании AMD, которая, как сообщается, отказалась от 7-нм EUV процесса TSMC в пользу нового 5-нм техпроцесса.
Согласно отчету, опубликованному в Твиттере бывшим инженером компании, похоже, что AMD станет основным клиентом для 5 нм технологического узла TSMC. TSMC недавно вступил в 5-нм эру и начнет массовое производство в четвертом квартале 2020 года.
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Ранее ожидалось, что AMD заменит свою линейку Zen 2 на 7-нм узле TSMC на чипы Zen 3 на основе более продвинутого 7-нм EUV техпроцесс. Новейший 5-нм процесс TSMC обеспечит серьезное повышение производительности по сравнению с процессорами текущего поколения. Ожидается, что процессоры Zen 3 будут анонсированы в конце третьего квартала, однако, учитывая, что массовое производство начнется в следующем квартале, фактическая готовность и запуск состоятся в 2021 году. CES 2021 указывается в качестве мероприятия, на котором будет официально анонсированы процессоры нового поколения Ryzen 4000 Vermeer.
рекламаУдивительно, но в отчете упоминаются только центральные процессоры Ryzen 4000, хотя архитектура Zen 3 уже подтверждена серверных процессоров EPYC следующего поколения. Вполне вероятно, что AMD может отложить первые поставки новых серверных процессоров до 2021 года, основываясь на том факте, что массовое производство начнется на 5 нм + в конце этого года.
AMD будет использовать не только 5-нм техпроцесс TSMC для своих процессоров Ryzen 4000, но и его улучшенную версию. Ранее сообщалось, что это будут процессоры на базе Zen 4 с расширенным техпроцессом 5+ нм. Ресурс WikiChip упоминает дорожную карту техпроцессов TSMC и их изменения в сравнении с предшественниками:
рекламаTSMC 7 нм (N7P);
+ 7% к лучшей производительности при той же мощности по сравнению с N7
реклама10% экономии энергии при той же производительности по сравнению с N7
TSMC 7 нм (N7 +);
+ 10% к лучшей производительности при той же мощности по сравнению с N7
15% экономии энергии при той же производительности по сравнению с N7
TSMC 5 нм (N5);
+ 15% лучшая производительность при той же мощности по сравнению с N7
30% экономии энергии при той же производительности по сравнению с N7
TSMC 5 нм (N5P).
+ 7% к лучшей производительности при той же мощности по сравнению с N5
15% экономии энергии при той же производительности по сравнению с N5
Переход на 5 нм также объясняет запуск обновленного семейства Zen 2 (Ryzen 3000 "Matisse Refresh") в середине 2020 года. Тем не менее, наличие 5 нм процессоров уже в 2021 году нанесет серьезный удар по Intel, которая все еще будет полагаться на 10n нм техпроцесс для подавляющего большинства процессоров своей линейки 2021 года.
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