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Согласно появившейся информации, компания Samsung готова начать массовое производство своих 5-нм мобильных процессоров в августе. Указанный процессор должен стать улучшенной версией Exynos 990, с которым были связаны проблемы с перегревом, временем автономной работы и автофокусировкой в смартфонах Galaxy S20. Даже его производительность была ниже, чем у средне бюджетного Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

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По сообщению ZDNet Korea, следующая SoC от Samsung будет называться Exynos 992, и, как почти подтверждено, что чипсет станет основой грядущего Galaxy Note 20.

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Exynos 992 не будет использовать ядра Mongoose следующего поколения от Samsung. Вместо этого SoC будет использовать процессорную архитектуру ARM Cortex-A78 и графический чип Mali-G78. Теоретически, это приведет к увеличению производительности процессора на 20 процентов по сравнению с существующим Cortex-A77 на Exynos 990, а с графической точки зрения производительность будет на 25 процентов выше, чем у Mali-G77. Однако Exynos 992 может быть не единственным чипом, разрабатываемым на 5-нм EUV узле Samsung. Южнокорейский гигант работает над SoC Exynos 1000, которая может получить графический процессор компании AMD. Ранее в сеть попадал результат тестирования, демонстрирующий Exynos SoC в паре с графическим процессором AMD. Этот тандем превзошел Snapdragon 865 в синтетических тестах. Однако, GPU от AMD может отсутствовать в Exynos 992, но если есть улучшения по сравнению с Exynos 990, то многие потенциальные клиенты будут удовлетворены успехами Samsung.