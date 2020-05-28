Мобильный 5-нм процессор Exynos 992 с ядрами Cortex-A78 поступит в массовое производство в августе
Согласно появившейся информации, компания Samsung готова начать массовое производство своих 5-нм мобильных процессоров в августе. Указанный процессор должен стать улучшенной версией Exynos 990, с которым были связаны проблемы с перегревом, временем автономной работы и автофокусировкой в смартфонах Galaxy S20. Даже его производительность была ниже, чем у средне бюджетного Xiaomi Redmi Note 8 Pro.
По сообщению ZDNet Korea, следующая SoC от Samsung будет называться Exynos 992, и, как почти подтверждено, что чипсет станет основой грядущего Galaxy Note 20.
рекламаExynos 992 не будет использовать ядра Mongoose следующего поколения от Samsung. Вместо этого SoC будет использовать процессорную архитектуру ARM Cortex-A78 и графический чип Mali-G78. Теоретически, это приведет к увеличению производительности процессора на 20 процентов по сравнению с существующим Cortex-A77 на Exynos 990, а с графической точки зрения производительность будет на 25 процентов выше, чем у Mali-G77. Однако Exynos 992 может быть не единственным чипом, разрабатываемым на 5-нм EUV узле Samsung. Южнокорейский гигант работает над SoC Exynos 1000, которая может получить графический процессор компании AMD. Ранее в сеть попадал результат тестирования, демонстрирующий Exynos SoC в паре с графическим процессором AMD. Этот тандем превзошел Snapdragon 865 в синтетических тестах. Однако, GPU от AMD может отсутствовать в Exynos 992, но если есть улучшения по сравнению с Exynos 990, то многие потенциальные клиенты будут удовлетворены успехами Samsung.
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