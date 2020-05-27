AMD Ryzen 6000 могут появиться в 2022 году и будут основаны на 6-нм техпроцессе TSMC
В сети появилась очередная утечка информации о будущих процессорах компании AMD серии Ryzen 6000. Согласно появившейся информации данные процессоры должны появиться в 2022 году и будут произведены по 6 нм техпроцессу. Это будут первые 6 нм APU AMD для настольных ПК.
APU AMD Ryzen 6000 под кодовым названием "Rembrandt", как сообщается, будут основаны на новой архитектуре Zen 3+, которая обеспечит повышение производительности и эффективности по сравнению с Zen 3. Также ожидается, что APU Rembrandt будут выпускаться на предприятиях компании TSMC. Утечка показывает, что в качестве графической составляющей APU будет выступать GPU на архитектуре RDNA 2.
рекламаГрафические процессоры архитектуры RDNA 2 должны обеспечить повышенную производительность на ватт вместе с поддержкой трассировки лучей, а это значит, что APU 6-го поколения AMD могут стать первыми процессорами, которые будут иметь производительность, позволяющую показывать картинку уровня современных игровых консолей.
рекламаС выходом новых процессоров произойдет переход на новый разъем AM5, что в свою очередь принесет ряд улучшений, включающих поддержку DDR5, USB 4.0 и PCIe 5.0.
Процессоры Ryzen 6000 сменят серию AMD Ryzen 5000. Ожидается, что эти APU под кодовым названием "Cezanne" появятся в 2021 году на основе процессорной архитектуры Zen 3 и графического ядра Vega. Ранее сообщалось, что процессоры "Cezanne" будут работать в паре с графикой RDNA 2, но Wccftech прогнозирует, что APU продолжит полагаться на более старые iGPU Vega, а RDNA 2 будет прерогативой дискретных графических ускорителей в 2021 году.
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