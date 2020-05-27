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Redmi Karna получит MediaTek Dimensity 1000+, частоту обновления экрана 144 Гц и датчик Sony IMX686 на 64 Мп

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 На днях бренд Redmi представил смартфоны Redmi 10X и 10X Pro в Китае, но похоже, что это не последние его новинки. Известный многим Xiaomishka обнаружил, что в разработке находится новый смартфон под кодовым названием Karna, который будет работать на новой SoC MediaTek Dimensity 1000+.

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 По словам Xiaomishka, Redmi Karna будет оснащен дисплеем с частотой 144 Гц, основной камерой на 64 Мп и поддержкой сетей 5G. Дисплей Karna с частотой 144 Гц является шагом вперед по сравнению с Redmi K30, у которого данный показатель составлял 120 Гц. Компании пришлось столкнуться с критикой за оснащение смартфона K30 Pro дисплеем с частотой 60 Гц, что заставило генерального директора Лу Вейбинга разъяснить, что это решение связано со стремлением увеличить время работы аккумуляторной батареи. Маркетинг в данном случае также играет важную роль, так как позволяет Redmi держать определённые козыри для следующих моделей своих устройств.

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 Redmi Karna будет работать на платформе MediaTek Dimensity 1000+, которая, кстати, и поддерживает частоту дисплея 144 Гц, указанную выше. SoC Dimensity 1000+ оснащена технологией MediaTek HyperEngine 2.0, позволяющей отключать процессы смартфона для повышения максимальной производительности в игровых приложениях. На аналогичном мобильном процессоре работает iQOO Z1, которому и принадлежит пальма первенства в использовании новой SoC от MediaTek.

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 Кроме используемой мобильной платформы, также известно, что Redmi Karna получит основную 64 Мп камеру с датчиком IMX686 компании Sony, который установлен в Redmi K30.

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 Ожидается, что смартфон будет анонсирован официально в июле 2020 года

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