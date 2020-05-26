Realme X3 SuperZoom - новый флагман компании за € 500
Компания Realme, известная своими недорогими смартфонами с великолепным соотношением характеристик и стоимости, анонсировала для европейского рынка свой новый флагманский аппарат Realme X3 SuperZoom. Конечно, чтобы удержать цену как можно ниже, Realme пришлось пойти на некоторые компромиссы, но полученный результат того стоил.
Смартфон X3 SuperZoom работает на мобильном чипсете Snapdragon 855+, компанию которому составляют 12 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR4x и 256 Гб внутренней памяти UFS 3.0, так что за производительность будущим владельцам не стоит беспокоиться. Смартфон оснащен большим дисплеем с диагональю 6,6-дюймова, разрешением 2,400 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, как и большинство флагманов 2020 года.
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На фронтальной стороне аппарата расположен двойной модуль камер для селфи разрешением 32 Мп и 8 Мп. На задней стороне смартфона находится модуль камер, включающий основной 64 Мп датчик, перископическую 8 Мп камеру с 5-кратным оптическим увеличением, а также 8 Мп сверхширокоугольный датчик и камеру для макросъемки разрешением 2 Мп. Максимальный гибридный зум смартфона составляет x60. Питаться смартфон будет от аккумуляторной батареи емкостью 4200 мАч с функцией быстрой зарядки мощностью 30 Вт, которая полностью заряжает батарею за 55 минут.
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На портале Android Police была возможность протестировать предсерийный вариант X3 SuperZoom. В ходе теста обнаружились несколько проблем. Прежде всего, дисплей страдает от засветки в области нижних углов и вокруг селфи камер. Кроме того, 60-кратный гибридный зум показывает очень замыленную и пикселизированную картинку, а любители слушать музыку сочтут отсутствие 3,5 мм аудиоразъема серьезным минусом. Также сканер отпечатка пальцев встроен в боковую кнопку включения, а не в экран, как у всех современных флагманов, а использование SoC Snapdragon 855+ означает отсутствие поддержки 5G.
рекламаВ целом, X3 SuperZoom больше похож на флагман 2019 года с некоторыми функциями флагманов 2020 года. Однако, стоимость в 499 евро перекрывает все недостатки смартфона, который удовлетворит подавляющее большинство потенциальных владельцев.
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