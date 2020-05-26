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Компания Realme, известная своими недорогими смартфонами с великолепным соотношением характеристик и стоимости, анонсировала для европейского рынка свой новый флагманский аппарат Realme X3 SuperZoom. Конечно, чтобы удержать цену как можно ниже, Realme пришлось пойти на некоторые компромиссы, но полученный результат того стоил.

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Смартфон X3 SuperZoom работает на мобильном чипсете Snapdragon 855+, компанию которому составляют 12 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR4x и 256 Гб внутренней памяти UFS 3.0, так что за производительность будущим владельцам не стоит беспокоиться. Смартфон оснащен большим дисплеем с диагональю 6,6-дюймова, разрешением 2,400 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, как и большинство флагманов 2020 года.

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На фронтальной стороне аппарата расположен двойной модуль камер для селфи разрешением 32 Мп и 8 Мп. На задней стороне смартфона находится модуль камер, включающий основной 64 Мп датчик, перископическую 8 Мп камеру с 5-кратным оптическим увеличением, а также 8 Мп сверхширокоугольный датчик и камеру для макросъемки разрешением 2 Мп. Максимальный гибридный зум смартфона составляет x60. Питаться смартфон будет от аккумуляторной батареи емкостью 4200 мАч с функцией быстрой зарядки мощностью 30 Вт, которая полностью заряжает батарею за 55 минут.

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На портале Android Police была возможность протестировать предсерийный вариант X3 SuperZoom. В ходе теста обнаружились несколько проблем. Прежде всего, дисплей страдает от засветки в области нижних углов и вокруг селфи камер. Кроме того, 60-кратный гибридный зум показывает очень замыленную и пикселизированную картинку, а любители слушать музыку сочтут отсутствие 3,5 мм аудиоразъема серьезным минусом. Также сканер отпечатка пальцев встроен в боковую кнопку включения, а не в экран, как у всех современных флагманов, а использование SoC Snapdragon 855+ означает отсутствие поддержки 5G.

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В целом, X3 SuperZoom больше похож на флагман 2019 года с некоторыми функциями флагманов 2020 года. Однако, стоимость в 499 евро перекрывает все недостатки смартфона, который удовлетворит подавляющее большинство потенциальных владельцев.