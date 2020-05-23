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Через несколько месяцев компания AMD должна выпустить настольные процессоры Ryzen 4000 на базе Zen 3, а до этого мы можем увидеть, как компания выпустит APU Ryzen 4000 для настольных ПК на базе Zen 2. Это ни для кого не является секретом, но теперь в сети появилась утечка информации от известного инсайдера Komachi, в которой он опубликовал список кодовых названий будущих процессоров AMD, ожидающих выхода до 2022 года.

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В серверном сегменте ожидается, что Genesis в этом году станет преемником нынешних Starship Epyc и продолжит поддерживать сокет SP3. Однако Floyd в следующем году потребует нового сокета SP5. На данный момент неясно, будет ли новое требование к сокету распространяться на настольные процессоры. Но из таблицы видно, что APU Cezanne для настольных компьютеров используют сокет AM4, а мобильные APU Cezanne продолжают использовать FP6 BGA, аналогичный Renoir.

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Ожидается, что серия Ryzen 5000 перейдет на 5 нм техпроцесс, который может потребовать разработки нового сокета. Ожидается, что в этом году на смену процессорам Snowy Owl придет новый безымянный серверный процессор.

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Встраиваемые процессоры Ryzen обновятся до версии Grey Hawk и будет иметь iGPU Vega 8, аналогичный тому, который был в Ryzen 4000 Renoir.

Что касается HEDT, то в этом году можно ожидать выпуска Threadripper 4000 под кодовым названием Genesis Peak SP3r3, который будет основан на 7+ нм техпроцессе, аналогичном Vermeer. В таблице также указана серия APU Dali для настольных ПК с низким энергопотреблением и, что интересно, RV2X для мобильных устройств с низким энергопотреблением, которые заменят APU Stoney Ridge серии A. RV2X - это кодовое имя, обычно используемое для встроенных маломощных чипов AMD.

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Компания Microsoft продолжит заказывать процессоры Ryzen для ноутбуков Surface. Стоит напомнить, что AMD выпускает процессоры Ryzen 7 3780U и Ryzen 5 3580U с кодовым обозначением Winston, ориентированные специально на ноутбуки Surface 3. Преемником в этой категории в текущем году станут процессоры под обозначением Acton, которые, вероятно, перейдут на FP6 BGA и будут производным от APU Renoir.

Кроме процессоров архитектуры x86, появилась информация и о платформе ARM. Еще в 2016 году AMD анонсировала чип K12 на основе 64-битной архитектуры ARMv8. Однако проект был отложен, и с тех пор о нем не было новостей. Существует вероятность того, что K12 можно будет снова возродить, возможно, для ноутбуков со сверхнизким энергопотреблением, либо для смартфонов. Архитектура ARM имеет смысл для установки в ультрабуках в долгосрочной перспективе. Например, компания Intel уже планирует чипы Lakefield вна архитектуре big.LITTLE. Существуют явные признаки того, что Apple выберет ARM для будущих MacBook Air, а Windows на ARM ноутбуках может получить широкое распространение, как только будут устранены проблемы совместимости программного обеспечения.