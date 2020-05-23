Samsung строит второй 5-нм завод в Южной Корее
Компания Samsung является мировым лидером в области производства микросхем памяти, но в деле контрактного производства чипов ей пока трудно тягаться с тайваньской TSMC. С этой целью южнокорейский технологический гигант реализует многолетний план по созданию дополнительных производственных мощностей. В Samsung много говорили об амбициях по наращиванию производственных мощностей современных и перспективных техпроцессов. Реализация поставленных планов займет десять лет и потребует финансирования в размере 116 миллиардов долларов, а также большого количества технических специалистов.
Недавно южнокорейский технологический гигант начал строительство своего второго 5-нм производственного предприятия в Пхёнтхэке в провинции Кёнгги. Завод будет оборудован для производства чипов с использованием процесса экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV), что важно для конкуренции с TSMC в контрактном бизнесе.
рекламаSamsung говорит, что большую часть продукции нового завода, скорее всего, составят процессоры, 5G-модемы и чипы для машинного обучения. Что касается времени, когда он сможет принимать заказы, то это может произойти уже во второй половине 2021 года. Этот срок совпадает с планами Apple по выпуску компьютеров Mac на базе архитектуры ARM, которые, как говорят, будут оснащены 5-нм чипами, а также загадочными GPU от компании Nvidia на основе архитектуры Hopper.
Таким образом у Samsung будет семь заводов, предназначенных для контрактного производства чипов, шесть в Южной Корее и одна в Остине, штат Техас. Завод в Хвасонге начнет производить чипы по 5 нм примерно во второй половине этого года.
рекламаЧто касается TSMC, то компания также собирается производить свои первые 5-нм чипы во второй половине 2020 года, а дебют 3-нм техпроцесса будет перенесен на конец 2022 года, так же, как у Samsung. Тайваньский производитель чипов также инвестирует миллиарды в строительство завода в США, но вскоре потеряет одного из крупнейших заказчиков в лице компании Huawei в результате введения санкций США.
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