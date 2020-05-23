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Компания Matrox объявила о поступлении в продажу новых графических карт Matrox серии "D" D1480. Это специализированные карты предназначенные для видеостен, витрин, цифровых вывесок и рекламных щитов, Новая графическая карта имеет однослотовое исполнение и поддерживает до четырех мониторов разрешением 4K с частотой 60 Гц через разъемы DisplayPort. Графические карты Matrox можно объединить для создания больших видеостен с использованием шестнадцати 4К дисплеев. Наряду с богатым ассортиментом программного обеспечения и инструментов для разработки, карта D1480 позволяет OEM-производителям, системным интеграторам и другим клиентам получать видеостены для широкого спектра коммерческих и критически важных приложений с режимом работы 24/7.

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Опираясь на инновационные технологии и глубокие отраслевые знания, видеокарта D1480 обеспечивает исключительную производительность видео и графики. Также, Matrox D1480 обладает поддержкой HDCP для отображения защищенного от копирования контента, а также поддержку Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5 и OpenCL 1.2 для запуска новейших профессиональных приложений.

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Новые графические карты идеально подходят ко всему ассортименту видеостен компании. Пользователи имеют возможность объединить карты D1480 с платами захвата Matrox Mura IPX, что позволит добавить расширенный функционал HDCP для захвата и отображения источников, защищенных контентом, включая телевизионные приставки, Blu-ray проигрыватели и медиаплееры, а также игровые приставки. Серию "D" также можно объединить с контроллерами Matrox QuadHead2Go для создания сверхбольших конфигураций с FullHD разрешением и частотой 60 Гц, включающих до 64 мониторов.

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Серия "D" работает с отлично зарекомендовавшим себя программным обеспечением Matrox PowerDesk и MuraControl, предназначенным для управления видеостенами. API-интерфейсы, SDK и библиотеки Matrox также доступны для разработчиков и установщиков разнообразного видео оборудования, заинтересованных в создании пользовательских функций управления и приложений.

"Новая графическая карта Matrox позволяет клиентам выйти за рамки стандарта и исследовать новые уровни творчества", - заявил менеджер по развитию бизнеса компании Matrox.