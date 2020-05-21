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Компания Samsung выпустила Galaxy S20 Tactical Edition. Новый вариант его флагманского смартфона - это не просто усиленная Galaxy S20, а модель, специально разработанная для использования военными в местах ведения боевых действий. Он также рекомендован для использования в скрытых каналах связи, сертифицирован на соответствие стандарту DISA Android 10 STIG и предназначен для предотвращения попыток взлома в случае его получения противником. Цель Tactical Edition - оперативное использование для быстрого сбора, обмена и анализа информации с помощью приложений для выполнения военных миссий.

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Galaxy S20 Tactical Edition имеет режим ночного видения, который могут использовать солдаты, оснащенные специальными гарнитурами ночного видения. Он также имеет стелс режим, необходимый на театре военных действий. Переназначаемая кнопка Bixby обеспечивает возможность запуска/скрытия военных приложений, таких как ATAK, APASS и BATDOK, одним касанием. Экран также автоматически регулирует чувствительность к прикосновению при обнаружении использования перчаток.

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Galaxy S20 также включает в себя поддержку драйверов для тактических полевых радиостанций, беспилотных летательных аппаратов, лазерных дальномеров и внешних GPS, чтобы обеспечить военных полной картиной происходящего на поле боя. Samsung также разработала ряд специализированных приспособлений: прочных корпусов, разъемов и концентраторов, которые можно использовать для работы с широким набором тактических комплексов, что делает смартфон пригодным для широкого круга военных задач. Естественно, Samsung также предлагает расширенные возможности камеры и видеосъемки Galaxy S20 Tactical Edition, которые позволяют солдатам захватывать, записывать и отправлять информацию, полученную в боевых условиях.

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