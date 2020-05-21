Samsung представила Galaxy S20 Tactical Edition для военных
рекламаGalaxy S20 Tactical Edition имеет режим ночного видения, который могут использовать солдаты, оснащенные специальными гарнитурами ночного видения. Он также имеет стелс режим, необходимый на театре военных действий. Переназначаемая кнопка Bixby обеспечивает возможность запуска/скрытия военных приложений, таких как ATAK, APASS и BATDOK, одним касанием. Экран также автоматически регулирует чувствительность к прикосновению при обнаружении использования перчаток.
рекламаGalaxy S20 также включает в себя поддержку драйверов для тактических полевых радиостанций, беспилотных летательных аппаратов, лазерных дальномеров и внешних GPS, чтобы обеспечить военных полной картиной происходящего на поле боя. Samsung также разработала ряд специализированных приспособлений: прочных корпусов, разъемов и концентраторов, которые можно использовать для работы с широким набором тактических комплексов, что делает смартфон пригодным для широкого круга военных задач. Естественно, Samsung также предлагает расширенные возможности камеры и видеосъемки Galaxy S20 Tactical Edition, которые позволяют солдатам захватывать, записывать и отправлять информацию, полученную в боевых условиях.
рекламаGalaxy S20 Tactical Edition, разработанный для военных целей, не доступен через обычные каналы розничной торговли, а только через прямую связь с компанией Samsung. Более подробно можно узнать о новинке по данной ссылке.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила