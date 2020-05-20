Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Ранее уже можно было видеть несколько тестов iGPU Gen12 Xe. Теперь появились эксклюзивные результаты теста 3DMark Fire Strike, сравнивающие Gen11 и Gen 12. Похоже, что компания Intel наконец-то смогла представить жизнеспособного конкурента для iGPU AMD Radeon RX Vega.

анонсы и реклама RTX 2070 почти по довирусной цене в Ситилинке

Xe iGPU Tiger Lake будет иметь 48, 80 и 96 исполнительных блоков (ЕС). Полученные результаты 3DMark Fire Strike показывают, что даже Core i3 Tiger Lake начального уровня с 48 исполнительными блоками примерно на 20% быстрее, чем Ice Lake Iris Plus Graphics G7 с 64 блоками, Tiger Lake Core i7 с TDP 15 Вт и 96 блоками, обеспечивает вдвое большую производительность, чем Iris Plus Graphics G7, а вариант Tiger Lake Core i7 с TDP 28 Вт обеспечивает увеличение на ~ 15% по сравнению с Tiger Lake Core i7 с TDP 15 Вт.

Эти цифры рисуют очень хорошую картину для Intel. Топовая линейка Iris Plus Graphics G7 от Ice Lake не выдерживает конкуренции у AMD Radeon RX Vega 8 в Ryzen 7 4800U. Теперь все может измениться, и Intel вполне может превзойти iGPU AMD. Это может быть результатом выгоды могут быть результатом не только увеличения числа исполнительных блоков, но также, возможно, более высоких тактовых частот и архитектурных улучшений.

реклама

Несмотря на то, что результаты Intel по показателям iGPU - это глоток свежего воздуха, с точки зрения процессорной производительности все еще может быть не так радужно. Мы пока не знаем, какую производительность в реальных приложениях можно ожидать от iGPU Xe Gen12, и вполне вероятно, что разрыв в производительности в играх может быть не таким высоким, как в синтетике. Конечно, многое из этого также зависит от оптимизации драйверов.

реклама