iGPU Intel Xe Gen12 гораздо производительнее Gen11 при том же TDP и превосходит Vega 8
Ранее уже можно было видеть несколько тестов iGPU Gen12 Xe. Теперь появились эксклюзивные результаты теста 3DMark Fire Strike, сравнивающие Gen11 и Gen 12. Похоже, что компания Intel наконец-то смогла представить жизнеспособного конкурента для iGPU AMD Radeon RX Vega.
Эти цифры рисуют очень хорошую картину для Intel. Топовая линейка Iris Plus Graphics G7 от Ice Lake не выдерживает конкуренции у AMD Radeon RX Vega 8 в Ryzen 7 4800U. Теперь все может измениться, и Intel вполне может превзойти iGPU AMD. Это может быть результатом выгоды могут быть результатом не только увеличения числа исполнительных блоков, но также, возможно, более высоких тактовых частот и архитектурных улучшений.
рекламаНесмотря на то, что результаты Intel по показателям iGPU - это глоток свежего воздуха, с точки зрения процессорной производительности все еще может быть не так радужно. Мы пока не знаем, какую производительность в реальных приложениях можно ожидать от iGPU Xe Gen12, и вполне вероятно, что разрыв в производительности в играх может быть не таким высоким, как в синтетике. Конечно, многое из этого также зависит от оптимизации драйверов.
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