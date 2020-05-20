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Процессор Intel Core i9-10900K официально запущен сегодня и уже достиг замечательных результатов в разгоне. Известные оверклокеры со всего мира ринулись разгонять новейший процессор до предела.

Intel Core i9-10900K является впечатляющим процессором с тактовой частотой 5,2 ГГц для всех 10 ядер и 20 потоков. Но в отличие от профессиональных оверклокеров, которые имеют доступ к охлаждающим устройствам LN2/LHe, большинство технических публикаций ограничиваются стандартными жидкостными или воздушными системами охлаждения.

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В настоящее время рекорд разгона процессора Core i9-10900K принадлежит оверклокеру Elmor, которому удалось разогнать чип до невероятных 7,7 ГГц (7702,62 МГц) для всех 10 ядер и 20 потоков. Процессор работал на материнской плате ASUS ROG Maximus XII APEX, которая ориентирована исключительно на оверклокеров. Процессор Core i9-10900K работал под напряжением 1,194 В, а чтобы чип показал максимум своих возможностей, его охлаждали жидким гелием, отлично справившимся с охлаждением процессора на такой высокой тактовой частоте.

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Elmor также представил видео о процессе разгона, которое можно увидеть ниже:

В дополнение к рекордному разгону процессора, сама платформа Z490 установила мировой рекорд по частоте оперативной памяти. Модуль памяти G.Skill's F4-4000C18-8GTRG емкостью 8 Гб, был разогнан до эффективной частоты 6665,4 МГц (6,6 ГГц), что очень впечатляет. Вы можете увидеть подтверждение здесь.

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Как можно видеть, чипсет Intel Z490 позволяет достигнуть впечатляющих результатов при разгоне памяти. Ниже можно увидеть результаты разгона, полученные другими оверклокерами:

Память DDR4-3332,7 (6,6 ГГц)/Intel Core i9-10900K/ASUS ROG Maximus XII APEX - Bianbao (Тайвань);

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Память DDR4-3311.5 (6,6 ГГц)/Intel Core i7-10700K/ASUS ROG Maximus XII APEX - SAFEDISK (Южная Корея);

Память DDR4-3181,5 (6,3 ГГц)/Intel Core i9-10900K/ASUS ROG Maximus XII APEX - OGS (Греция);

Память DDR4-3086 (6,16 ГГц)/Intel Core i9-10900K/Gigabyte Z490 AORUS Elite - HiCookie (Тайвань).

Эти впечатляющие результаты разгона не возможны для большинства потребителей, однако, показывают, что потенциал новой платформы действительно фантастичен.