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Смартфон Pixel 5 - это грядущее флагманское устройство компании Google, которое должно быть выпущено в этом году вместе с выпуском ОС Android 11. Смартфоны Google всегда представляли собой вершину технического прогресса, предлагая новейший и самый лучший чип, а также ведущие в отрасли спецификации с точки зрения производительности камеры.

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Однако, если последний информация верна, то компания Google может отказаться от топовых комплектующих в смартфоне Pixel 5, по крайней мере, в отношении чипа. Если Google выберет недорогой чип, то пользователи потеряют некоторые эксклюзивные функции, предлагаемые более дорогими и совершенными аппаратными средствами.

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Указанная информация пришла от Дэвида Раддока из Android Police. Он предполагает, что, основываясь на подтверждении из его источника, Pixel 5 будет поставляться с SoC Snapdragon 765, а Google не выпустит устройство с флагманскими характеристиками в этом году.

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Это может оказаться слухом, однако, еще в марте некоторые сотрудники XDA взломали приложение Google Camera и обнаружили сведения, в которых говорилось о том, что Google Pixel 5 может не получить флагманского чипа, которого все ожидают. Таким образом, новая информация подтверждает старую утечку.

Согласно предположениям, Pixel 5 должен стоить 699 долларов. Что дешевле, чем предлагают другие компании на данный момент в премиум сегменте.