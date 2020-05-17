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Компания GIGABYTE анонсировала четыре новые системы высокопроизводительных вычислений HPC на базе графических процессоров NVIDIA Tesla A100, которые включают G492-ZD0, G492-ID0, G262-ZR0 и G262-IR0. Новые HPC системы предлагаются либо с процессорами AMD EPYC 2-го поколения, либо процессорами Intel Xeon 3-го поколения.

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Новые системы также отличаются количеством графических процессоров. Серия G492 может в общей сложности включать восемь графических процессоров, а серии G262 может комплектоваться четырьмя графическими процессорами. Серверы предназначены для использования в центрах обработки данных, которые будут использоваться учеными, исследователями и инженерами в области AI и облачных вычислений. Кроме графических процессоров NVIDIA A100 системы будут использовать технологии NVIDIA NVSwitch и NVIDIA NVLink, которые позволят полностью масштабировать эти продукты под нужды пользователя, а дата центр NVIDIA будет также включать высокоскоростную сеть NVIDIA Mellanox HDR InfiniBand и программное обеспечение NVIDIA Magnum IO .

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Программное обеспечение Magnum IO поддерживает как GPUDirect RDMA, так и GPUDirect Storage, при этом комплектация одной платформы HGX A100 может быть расширена с четырех до восьми GPU и даже больше, если ситуация потребует повышения мощности. Графический процессор A100 был создан для ускорения программ глубокого обучения и более 700 приложений HPC. Эти продукты также содержат каталог контейнерного программного обеспечения NGC, который позволит разработчикам легко запускать различные специализированные программы.

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Платформа Gigabyte может поддерживать большое количество графических процессоров в исполнении 2U или 4U. Конструкция корпуса этих серверов позволяет разделить графические процессоры и центральные процессоры, предотвращая перегрев аппаратных компонентов. Серверы комплектуются высокоэффективными источниками питания, которые предотвращают потерю данных при внезапном отключении электроэнергии.