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Серия чипсетов MediaTek Dimensity становится все более популярной среди производителей смартфонов. Недавно процессор ARM MT6875 был замечен в Geekbench 5.1 в устройствах с названиями Xiaomi M2004J7AC (кодовое имя «atom») и Xiaomi M2004J7BC (кодовое имя «bomb»). Ожидается, что эти два устройства появятся на рынке под названиями Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro соответственно.

Что касается процессора ARM MT6875, то есть мнение, что в скором времени он будет представлен в качестве чипсета среднего уровня MediaTek Dimensity 820, который имеет преимущество перед нынешним Dimensity 800 благодаря повышенной до 2,6 ГГц тактовой частоте. Записи Geekbench 5.1 указывают на 8-ми ядерный процессор, с базовой частотой 2 ГГц. Тем не менее, одноядерная оценка для образца "bomb" составила около 646 баллов, в то время как многоядерный тест дает оценку производительности в 2634 балла. Аппарат с кодовым обозначением "atom" получил в одноядерном тесте 644 балла, а в многоядерном тесте 2156 баллов.



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Указанные выше результаты говорят о превосходстве SoC Dimensity 820 в обоих тестах над процессором среднего класса Snapdragon 765G компании Qualcomm. Более того, новинка в многоядерном тесте превосходит процессор более высокого уровня HiSilicon Kirin 980 компании Huawei и немного отстает в том же тесте от прошлогоднего топового мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 855.