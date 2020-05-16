SoC Dimensity 820 в Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro "укладывает на лопатки" SoC Snapdragon 765G
рекламаСерия чипсетов MediaTek Dimensity становится все более популярной среди производителей смартфонов. Недавно процессор ARM MT6875 был замечен в Geekbench 5.1 в устройствах с названиями Xiaomi M2004J7AC (кодовое имя «atom») и Xiaomi M2004J7BC (кодовое имя «bomb»). Ожидается, что эти два устройства появятся на рынке под названиями Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro соответственно.
Что касается процессора ARM MT6875, то есть мнение, что в скором времени он будет представлен в качестве чипсета среднего уровня MediaTek Dimensity 820, который имеет преимущество перед нынешним Dimensity 800 благодаря повышенной до 2,6 ГГц тактовой частоте. Записи Geekbench 5.1 указывают на 8-ми ядерный процессор, с базовой частотой 2 ГГц. Тем не менее, одноядерная оценка для образца "bomb" составила около 646 баллов, в то время как многоядерный тест дает оценку производительности в 2634 балла. Аппарат с кодовым обозначением "atom" получил в одноядерном тесте 644 балла, а в многоядерном тесте 2156 баллов.
реклама
Указанные выше результаты говорят о превосходстве SoC Dimensity 820 в обоих тестах над процессором среднего класса Snapdragon 765G компании Qualcomm. Более того, новинка в многоядерном тесте превосходит процессор более высокого уровня HiSilicon Kirin 980 компании Huawei и немного отстает в том же тесте от прошлогоднего топового мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 855.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила