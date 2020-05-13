Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня Intel анонсировала линейку процессоров Socket LGA1200 Xeon W-1200, предназначенных для предприятий, рабочих станций и небольших серверов. Эти процессоры основаны на 14-нм микроархитектуре «Comet Lake-W» и отличаются от семейства процессоров Core «Comet Lake-S» 10-го поколения наличием поддержки памяти ECC, поддержкой vPro в некоторых SKU и встроенной графикой UHD P630. Эти процессоры будут поддерживаться на материнских платах на базе чипсетов Intel W480, W470 и, возможно, Q470. Процессоры также получат технологию Turbo Boost Max 3.0, а технология Thermal Velocity Boost станет доступна только старшим SKU.

реклама

Модельный ряд возглавляет 10 ядерный, 20 поточный процессор Xeon W-1290P с базовой тактовой частотой 3,7 ГГц с повышением до 5,2 ГГц и 20 Мб кэша L3. Этот процессор также имеет TVB для одного ядра 5,3 ГГц и 4,9 ГГц для всех ядер. Далее следует 8 ядерный, 16 поточный Xeon W-1270P с номинальной частотой 3,8 ГГц, частотой усиления 5,1 ГГц, и 16 Мб кэш-памяти L3. Следующим идет 6-ядерный, 12-поточный чип W-1250P с номинальной частотой 4,1 ГГц, усилением 4,5 ГГц и кэш-памятью L3 12 Мб. Все процессоры с литерой "P" имеют высокую тактовую частоту и TDP 125 Вт.

реклама

10-ядерный Xeon W-1290 работает на частоте 3,2 ГГц с усилением тактовой частоты до 5,1 ГГц в режиме TBM3 и 5,2 ГГц TVB. Xeon W-1270 работает на тактовой частотой 3,4 ГГц с усилением тактовой частоты до 5 ГГц в режиме TBM3 и 4,7 ГГц для всех ядер. Xeon W-1250 предлагает номинальную частоту 3,3 ГГц и 4,4 ГГц в режиме усиления для всех ядер. Кроме того в новую линейку процессоров входит энергоэффективный 10 ядерный, 20 поточный Xeon W-1290T с номинальной частотой 1,9 ГГц, boost частотой одного ядра 4,7 ГГц и boost частотой 3,8 ГГц для всех ядер, имеющий TDP 35 Вт.





реклама

Стоимость процессоров Xeon новой линейки пока не известны.