Intel объявила о выпуске линейки процессоров Xeon W-1200 на архитектуре Comet Lake-W
Сегодня Intel анонсировала линейку процессоров Socket LGA1200 Xeon W-1200, предназначенных для предприятий, рабочих станций и небольших серверов. Эти процессоры основаны на 14-нм микроархитектуре «Comet Lake-W» и отличаются от семейства процессоров Core «Comet Lake-S» 10-го поколения наличием поддержки памяти ECC, поддержкой vPro в некоторых SKU и встроенной графикой UHD P630. Эти процессоры будут поддерживаться на материнских платах на базе чипсетов Intel W480, W470 и, возможно, Q470. Процессоры также получат технологию Turbo Boost Max 3.0, а технология Thermal Velocity Boost станет доступна только старшим SKU.
реклама
Модельный ряд возглавляет 10 ядерный, 20 поточный процессор Xeon W-1290P с базовой тактовой частотой 3,7 ГГц с повышением до 5,2 ГГц и 20 Мб кэша L3. Этот процессор также имеет TVB для одного ядра 5,3 ГГц и 4,9 ГГц для всех ядер. Далее следует 8 ядерный, 16 поточный Xeon W-1270P с номинальной частотой 3,8 ГГц, частотой усиления 5,1 ГГц, и 16 Мб кэш-памяти L3. Следующим идет 6-ядерный, 12-поточный чип W-1250P с номинальной частотой 4,1 ГГц, усилением 4,5 ГГц и кэш-памятью L3 12 Мб. Все процессоры с литерой "P" имеют высокую тактовую частоту и TDP 125 Вт.
реклама10-ядерный Xeon W-1290 работает на частоте 3,2 ГГц с усилением тактовой частоты до 5,1 ГГц в режиме TBM3 и 5,2 ГГц TVB. Xeon W-1270 работает на тактовой частотой 3,4 ГГц с усилением тактовой частоты до 5 ГГц в режиме TBM3 и 4,7 ГГц для всех ядер. Xeon W-1250 предлагает номинальную частоту 3,3 ГГц и 4,4 ГГц в режиме усиления для всех ядер. Кроме того в новую линейку процессоров входит энергоэффективный 10 ядерный, 20 поточный Xeon W-1290T с номинальной частотой 1,9 ГГц, boost частотой одного ядра 4,7 ГГц и boost частотой 3,8 ГГц для всех ядер, имеющий TDP 35 Вт.
рекламаСтоимость процессоров Xeon новой линейки пока не известны.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила