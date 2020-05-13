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Все кто интересуется компьютерной техникой наверняка знают, что компания Apple предлагает поклонникам и пользователям Mac систем купить отдельные колеса для своих Mac Pro за 700 долларов. Справедливости ради необходимо уточнить, что это цена при покупке колесиков отдельно, а если заказывать их вместе с компьютером, то заказчику колеса обойдутся "всего" в 400 долларов. Хотя, конечно, и 400 долларов являются слишком большой ценой.

Как оказалось колесам от Mac Pro можно найти и другое применение. Ребята с канала Unbox Therapy на YouTube заказали такие колеса и создали скейтборд, который получился явно не очень хорошим и практически не работал. Это вдохновило другого ютубера Брайля Скейтбординга, который отнесся к этому серьезнее и создал настоящий скейтборд на колесах Mac Pro .

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Вот, что он сказал: "Unbox Therapy сделали самый первый скейтборд с новыми Mac Pro Wheels за 700 долларов, и мы подумали, что сможем добиться большего. Мы заказали колеса, получили совершенно новую доску и совершили магию, которую вы видите в видео".

Процесс крепления колес к скейтборду был не очень простым. После долгих экспериментов и сверления колеса были успешно прикреплены. Первоначальные испытания показали, что скейтборд становится тяжелым из-за веса колес Mac Pro, но работает нормально.

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Несколько прокатов показали, что колеса имеют хороший запас прочности, но крепление колес немного согнулось, поскольку оно использует только один винт. Дальнейшие модификации скейтборда и колесного механизма немного улучшили впечатление от катания, упрощая выполнение большего количества трюков, но большой суммарный вес доски и колёс не способствовал какому-либо серьезному использовании скейтборда.

Возможно, Apple следует принять эту идею и запустить официальный скейтборд с колесами Mac Pro. Правда сначала нужно их немного доработать, снизить вес и усовершенствовать крепление. Было бы много людей, которые были бы готовы отдать свои кровные за такой "яблочный" спортивный снаряд.