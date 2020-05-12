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Компания HP выпустила линейку твердотельных накопителей HP EX900 Pro M.2, которая включает три твердотельных накопителя различной емкости: 256 Гб, 512 Гб и модель 1 Тб. Новая линейка использует интерфейс PCIe Gen3 x4 NVMe 1.3. Твердотельные накопители HP используют технологию PCIe Super Master с четырьмя каналами флэш памяти. Комбинация технологий позволяет этому SSD обеспечить максимальную скорость чтения 2095 Мб/с и максимальную скорость записи 1965 Мб/с.

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Линейка твердотельных накопителей компании HP EX900 Pro M.2 использует интерфейс PCIe Gen3 x4, который позволяет этому диску обеспечивать скорость чтения до 2095 Мб/с и максимальную скорость записи 1965 Мб/с для модели на 1 Тб, тогда как модель объемом 500 Гб имеет скорость чтения 2080 Мб/с и максимальную скорость записи 1800 Мб/с. Диск наименьшей емкости имеет максимальную скорость чтения 1960 Мб/с и максимальную скорость записи 1120 Мб/с.

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Твердотельные накопители HP используют новые модули 3D Flash Memory, которые имеют более плотную архитектуру хранения. Такая плотная архитектура хранения обеспечивает более высокую производительность и емкость до 1 Тб при более высоких скоростях чтения и записи.

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Одной из уникальных особенностей этой линии SSD является независимый кеш, который отделен от остальной части хранилища, и позволяет передавать файлы небольшого размера в кеш, а не на сам диск, что позволяет уменьшить постоянное чтение и запись на сам диск и значительно продлить жизнь SSD.

Новые SSD диски имеют наработку на отказ до 2 000 000 часов. Гарантия предоставляется на пять лет или на определенное значение TBW. Ресурс TBW на модель объемом 256 Гб составляет 160 ТBW, на модель объемом 512 Гб - 320 TBW, а на модель емкостью 1 Тб - 650 TBW.

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Стоимость новинок и дата поступления в продажу пока неизвестны.