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Канал YouTube Moore's Law is Dead, со ссылкой на переписку с источниками в NVIDIA, опубликовал техническую спецификацию, демонстрирующую флагманскую потребительскую видеокарту NVIDIA поколения "Ampere" GeForce RTX 3080 Ti. В отчете рассказывается о больших изменениях в дизайне платы NVIDIA Founders Edition. Начнем с того, что эталонная карта RTX 3080 Ti имеет решение для охлаждения с тремя вентиляторами, в отличие от серии RTX 2000. Карта питается от пары 8-контактных разъемов питания PCIe. Выходы на дисплей включают три порта DP, один HDMI и VirtualLink USB-C. Источник подтверждает, что новинка получит интерфейс PCI-Express gen 4.0 x16.

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По имеющимся данным, GA102 имеет 5376 ядер CUDA (IPC до 10% выше, чем у "Turing"). Чип выполнен по 7 нм техпроцессу, что позволяет ему работать на тактовой частоте более 2,2 ГГц. Согласно информации менее мощные графические процессоры в серии могут показать частоту работы более 2,5 ГГц. Производительность GeForce RTX 3080 Ti при использовании вычислений FP32 превышает 21 TFLOP. Карта использует более быструю память GDDR6 18 Гбит/с, в результате чего пропускная способность памяти составляет 864 ГБ/с, что на 40,3% выше, чем у RTX 2080 Ti.

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Что касается производительности, то прототип на основе «GA102» якобы на 40% эффективнее, чем RTX 2080 Ti в разрешение 4K.

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Сообщается, что число тензорных ядер новинки увеличится. Сосредоточение внимания на трассировке лучей и повышении производительности ИИ может дать разработчикам игр возможность добавлять больше эффектов. В картах на базе Ampere NVIDIA может представить технологию DLSS 3.0 и возродить гибридную технологию памяти под названием NVCache.

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Пока деньги на новинку готовить рано, так как согласно имеющейся информации на май намечен запуск процессоров для HPC на базе "Ampere", таких как Tesla A100 и DGX A100.

В сентябре 2020 года NVIDIA проведет отдельное мероприятие специально к запуску GeForce следующего поколения.