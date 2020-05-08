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Производитель контроллеров SSD Phison Electronics, являющийся одним из лидеров на рынке контроллеров для SSD объявил, что вся линейка его продукции совместима с 64 слойными микросхемами флэш памяти 3D NAND от Yangtze Memory Technology Company (YMTC). YMTC является китайской компанией по производству полупроводников, специализирующейся на устройствах памяти. В последнее время в Китае развернулась государственная программа по замещению иностранной высокотехнологичной продукции товарами отечественного (китайского) производства в связи с торговой войной с США и постоянными опасениями возможности введения очередных санкций. Yangtze Memory Technology Company входит в число ведущих китайских производителей, которые должны обеспечить Китаю независимость от иностранных технологий.

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Компания также объявила о готовности к будущим 128-слойным чипам флэш памяти 3D NAND от YMTC. Контроллеры Phison оснащены стандартными интерфейсами флэш памяти NAND. Таким образом поддержка перспективных чипов компании YMTC будет такой же простой, как разработка оптимизированной прошивки. Компания YMTC решила перейти с 64-слойных чипов на 128-слойные, минуя 96-слойный цикл производства. 64-слойные чипы YMTC находятся в массовом производстве с сентября 2019 года, а 128-слойные чипы начнут поступать в конце этого года, если не возникнет никаких непредвиденных проблем. Изначально сотрудничество Phison и YMTC планируется для продуктов клиентского сегмента, а затем будет расширено на продукцию корпоративного сектора рынка NAND памяти.

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