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Людей, которые нарушают правила в онлайн играх довольно часто банят. И это вполне справедливо, так как правила игры едины для всех. Однако, на этот раз наказание оказалось особенно суровым, если учесть, что игроку, о котором идет речь всего девять лет, но для этого есть веская причина.

Возможно, не все знают игрока с ником Zenon. Это девятилетний игрок Fortnite из Бразилии, который настолько хорош в данной игре, что даже участвует в платных турнирах. К несчастью для него, условия этих соревнований гласят, что для участия в конкурсе необходим возраст не менее 13 лет.

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На выходных Zenon соревновался и даже смог принять участие в раунде открытых отборочных матчей FNCS Solos, но, как сообщает Fortnite Intel, на этот раз это ему не сошло с рук. В сети даже есть кадры с получением четырехлетнего бана, когда он играет вместе со своим отцом.

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Зенон не будет играть ни в каких соревновательных турнирах в Fortnite в течение четырех лет, то есть до 2024 года. Почему такой длительный запрет? Это все связано с его возрастом. К моменту запрета он достигнет возраста в 13 лет, который необходим для участия в соревнованиях. С тех пор, как видео начало распространяться в Твиттере, ряд профессиональных игроков, влиятельных людей и фанатов Fortnite оказали поддержку Zenon, заявив, что ему должно быть позволено участвовать в соревнованиях. Зенон может утешиться тем, что у него все еще есть свой канал на Twitch, которым управляет его отец.