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Компания AMD наконец-то приступает к выпуску Radeon RX 5600M и RX 5700M на основе 7-нм кристалла Navi 10. До сих пор компания поставляла только мобильные графические процессоры, использующие менее производительный чип Navi 14. В сети появилась информация, указывающая на грядущий выход ноутбука, сочетающего процессор Ryzen серии 4000H и графический процессор Navi 10M. При правильном сочетании тактовых частот и конфигурации памяти RX 5600M может предложить сопоставимую или даже превосходящую производительность мобильной видеокарты GeForce GTX 1660 Ti, а, возможно, будет идти наравне с мобильной GeForce RTX 2060). Видеокарта Radeon RX 5700M сможет конкурировать с грядущими графическими процессорами для ноутбуков GeForce RTX 2060 Super и RTX 2070. Выход Radeon RX 5600M может быть особенно важным решением, так как данная видеокарта предназначена для игры с разрешением FullHD, а большая часть игровых ноутбуков на данный момент все еще оснащены матрицами 1080p.

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Напомню, что компания AMD предоставила мобильным видеокартам Radeon RX 5600M и RX 5700M аналогичные настольным картам характеристики. Radeon RX 5600M имеет 2304 потоковых процессора, 144 TMU, 64 ROP и 192-битный интерфейс памяти стандарта GDDR6. Radeon RX 5700M получит объем памяти 8 Гб и шину памяти 256 бит. Обе видеокарты будут оснащены памятью с пропускной способностью 12 Гбит/с. Частота работы графического процессора Radeon RX 5600M составит 1190 МГц в базовом режиме и 1265 МГц при повышенных нагрузках, а чип Radeon RX 5700M - 1620 МГц и 1720 МГц соответственно. Кроме всего сказанного стоит ожидать в новых ноутбуках реализации технологии AMD SmartShift.