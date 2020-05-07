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Майское обновление Windows 10, выпуск которого запланирован на конец этого месяца, наконец-то получит поддержку графического драйвера процессоров Intel DCH. Windows 10 May 2020 Update содержит длинный список новых функций и улучшенную поддержку конфигураций с несколькими мониторами и воспроизведения видео.

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Графический драйвер Intel DCH 27.20.100.8187 в настоящее время выпускается для Windows 10 Fall Creators Update и более поздней версии, и самой большой изюминкой нового выпуска является первоначальная поддержка драйвера майским обновлением Windows 10, который получит улучшенную совместимость и планируется к выходу для широкой публики 28 мая. Кроме того, драйвер графического процессора Intel поставляется вместе с новым аудиодрайвером версии 10.27.0.9 для процессоров Intel 9-го и 8-го поколения.

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Intel говорит, что ее драйверы теперь совместимы с WDDM 2.7, и она вводит поддержку Dolby Vision и нового компилятора DirectX 12 Shader Model 6.5. Intel также устраняет проблему, из-за которой цвет и яркость рабочего стола могут изменяться при движении мыши, когда включен режим энергосбережение дисплея.

В течение многих лет пользователи были вынуждены использовать поставляемые OEM производителями графические драйверы Intel и ждать, пока производитель ПК не утвердит новую версию. После недавнего изменения драйверы Intel теперь разблокированы. С новыми драйверами графического процессора Intel также установила последнюю версию своего Graphics Command Center.