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Грядущие GPU Nvidia Ampere будут заменены на 5 нм GPU Hopper уже в 2021 году

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 Дженсен Хуанг на GTC 2020 14 мая должен сделать основной акцент на технологиях, связанных с ИИ, такими как автономные машины, высокопроизводительные вычисления, обработка данных, облачные вычисления и другие. Но все надеются, что Хуанг, скорее всего, также анонсирует новое поколение игровых графических процессоров. В настоящее время Nvidia находится на двухлетнем цикле обновления архитектуры игровых графических ускорителей, однако многие инсайдеры отрасли сообщают, что Nvidia может быть вынуждена в ближайшее время сократить цикл, чтобы противостоять возрастающему давлению со стороны компании AMD.

 Благодаря твитту @chiakokhua, стало известно, что Хуанг действительно представит 7 нм графические процессоры Ampere следующего поколения, однако фактический запуск продукта может произойти в конце третьего или даже четвертого квартала из-за неопределенности, вызванной глобальной пандемией, но все еще в рамках запланированного жизненного цикла графического процессора, поскольку карты Turing впервые были выпущены в четвертом квартале 2018 года. Ранее появились слухи, что Nvidia может перенести производство чипов с предприятий TSMC на Samsung, поскольку последняя использует более дешевые производственные мощности. DigiTimes подтверждает, что Samsung будет выпускать большинство бюджетных продуктов семейства Ampere, в то время как модели GPU среднего и высокого класса будут производиться на TSMC на усовершенствованных 7 нм техпроцессе EUV.

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 Как отмечается в отчете DigiTimes, "Nvidia ранее недооценивала влияние AMD и допустила некоторые ошибки в своих собственных планах по переходу на более тонкие техпроцессы. Переходя то к одному, то к другому производителю чипов, Nvidia упустила время, это привело к тому, что в сторону AMD стали смотреть многие потребители, ранее пользовавшиеся продукцией "зеленой компании". Это подорвало ценность бренда Nvidia и увеличило долю рынка графических процессоров AMD".

 В отчете также описывается, как Nvidia и другие заказчики пытались и не смогли заставить TSMC снизить цены на производство высококлассных 7 нм чипов. "Поскольку цены на данные чипы начали стремительно расти, появились слухи, что Nvidia и другие компании намерены увеличить долю заказов у Samsung, чтобы оказать давление на TSMC с целью снижения цен. Тем не менее, благодаря своей абсолютной лидерской позиции и спросу, превышающему предложение, TSMC не пошла на уступки. У клиентов не было иного выбора, кроме как продолжать покупать чипы у TSMC и бороться за ограниченные производственные мощности, отдавая небольшие заказы Samsung".

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 Большинство заказов на 7 нм техпроцесс TSMC в настоящее время разделены между Nvidia и AMD, поэтому планы для графических процессоров Ampere, похоже, не оправдались. Тем не менее, Nvidia знает, что высокопроизводительные графические процессоры AMD Navi 23, основанные на микроархитектуре RDNA2, будут выпущены в конце этого года, а это может оказаться проблематичным для чипов Ampere, поскольку Nvidia уже сделала предварительный заказ 5 нм производственных мощностей TSMC на 2021 год. Такие меры могут свидетельствовать о том, что семейство графических процессоров, которые сменят Ampere (предварительно названные Hopper), появятся уже в следующем году, сломав двухлетний цикл обновления архитектуры.

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Грядущие GPU Nvidia Ampere будут заменены на 5 нм GPU Hopper уже в 2021 году
djon776
23:14
За 150к. карта обязана готовить, стирать и убирать, про игры уже молчу.
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