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Процессор AMD Ryzen 3 1200 недавно получил новую версию, известную как Ryzen 3 1200 AF. Как первоначально сообщалось, эта обновленная архитектура не предлагает более высокие тактовые частоты, но вместо этого позволяет обеспечить более стабильную работу и гораздо более высокий разгон процессора, а также обеспечивает лучший разгон памяти.

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Процессор AMD Ryzen 3 1200 AF имеет обновление до 12 нм архитектуры Zen +. Главная особенность этого процессора - более высокий разгон по сравнению с оригинальным Ryzen 3 1200. Другая особенность - лучший контроллер памяти, который позволяет быстрее разгонять память.

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Обновленный процессор может работать на частоте до 4,0 ГГц, чему способствует значительно улучшенная архитектура. В видео от GameER демонстрируется, что даже без разгона до 4 ГГц он смог добиться более высокой производительности, чем оригинальный процессор Ryzen 3 1200, и превосходил Intel Core i5-7400 в большинстве тестов.

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В Cinebench 20 процессор Intel Core i3-9100F опередил разогнанный Ryzen 3 1200 AF и Ryzen 3 1200 AF (без разгона). Обновленный Ryzen занял второе место, набрав 1590 баллов в разгоне и 1368 баллов без разгона, тогда как i3-9100F набрал 1 640 баллов.

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Два других теста, Cinebench 15 Multi-thread и Cinebench 15 Single-thread, показывают нам другую картину с разогнанным Ryzen 3 1200 AF, опередившем Intel Core i3-9100F как в многопоточном, так и в однопоточном тестах. В то время как не разогнанная версия нового процессора отстает от Core i3-9100F, отстает примерно на 40 баллов в многопоточном и на 20 баллов в однопоточном тестах.

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Игровая производительность на чипе также была превосходной для бюджетного четырехъядерного чипа. Для тех, кто собирает бюджетный компьютер, процессор Ryzen 3 1200 AF станет отличным выбором в сочетании с платами на чипсете A320 или B450. Однако, добавив немного денежных знаков можно приобрести новый Ryzen 3 3100 за 99 долларов США, который также является отличным вариантом, предлагая новую архитектуру и еще лучший разгон.