NVIDIA DGX A100 - суперкомпьютер следующего поколения на базе процессора Ampere GA100
рекламаКомпания NVIDIA готовит новейшую систему DGX A100 с графическим процессором Ampere. Название дает понять, что система будет основана на графическом процессоре GA100. Графический процессор GA100 будет самым большим чипом в линейке Ampere и определенно будет иметь флагманскую конфигурацию с о 128 SM, которую все ожидают увидеть в чипе NVIDIA GA100. Компьютеры будут предлагаться в различных конфигурациях, начиная с систем с 8 графическими процессорами GA 100.
Текущая система NVIDIA DGX-2 использует процессоры Intel Xeon Platinum, основанные на 14-нм архитектуре Skylake. Она также имеет 1,5 ТБ памяти и ряд переключателей NV, которые выступают в качестве основного протокольного канала между графическими процессорами. В новых системах на основе Ampere NVIDIA еще больше расширит свои запатентованные технологии NVLINK и NVSwitch, предлагая более высокую пропускную способность и более прочные соединения для ускорения связи между графическими процессорами, чем в существующих продуктах.
рекламаNVIDIA будет предлагать пользователям выбор между системами с процессорами Intel Xeon или AMD EPYC, что станет отличной возможностью для NVIDIA выйти в лидеры в качестве основного поставщика профессиональных графических процессоров.
Графические процессоры NVIDIA Ampere определенно встряхнут рынок высокопроизводительных вычислений, если подтвердится информация о производительности в 30 TFLOP (FP32) для новых ускорителей. Больше информации должно стать известно 14 мая, когда NVIDIA представит свою линейку графических процессоров следующего поколения.
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