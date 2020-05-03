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Ресурс TecLab опубликовал первый предварительный обзор процессора Intel Core i5-10400 для настольных компьютеров. Обзор в Bilibili (через Momomo_US) охватывает тесты производительности чипа и сравнивает его с предшественником, а также с 8-ядерным процессором 9-го поколения Core i7-9700F.

Intel Core i5-10400 - это 6 ядерный, 12 поточный процессор, который приходит на замену Core i5-9400, имеющего 6 ядер и 6 потоков. Intel Core i5-10400 имеет базовую тактовую частоту 2,9 ГГц и boost частоту для одного ядра процессора 4,3 ГГц и 4,0 ГГц для всех ядер. На чипе установлено 12 МБ кэш памяти.

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Чип сравнивается с процессорами Intel Core i5-9400F и Core i7-9700F. Оба этих чипа не имеют поддержки SMT. Core i5-9400F работает на базовой частоте 2,9 ГГц и boost частоту для всех ядер 3,9 ГГц, а Core i7-9700F работает на частоте 3 ГГц и boost частоте для всех ядер 4,4 ГГц. Тесты проводились на соответствующих платформах Z490/Z390. Обе платформы работали с оперативной памятью на штатных поддерживаемых частотах DDR4-2933 и DDR4-2666 МГц соответственно.

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Сначала процессоры были протестированы в синтетических приложениях. В PCMark 10 Core i5-10400 удается оставаться на одном уровне с Core i7-9700F, предлагая гораздо более высокую производительность. В тесте SuperPI 1 Мб Core i5-10400 на 5% быстрее, чем Core i5-9400F, и на 8% медленнее, чем Core i7-9700F. В wPrime 1024 Core i5-10400 на 15% быстрее, чем Core i5-9400F, а Core i5-9400F на 24% быстрее, чем Core i5-10400.

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В Cinebench R15 Core i7-9700F опережает Core i5-10400. Но в многопоточных тестах Core i5-10400 удается сократить разрыв с Core i7-9700F, который, несмотря на более высокие тактовые частоты, всего на 10% быстрее, благодаря меньшему количеству потоков. Core i5-10400 на 40% быстрее, чем Core i5-9400F в многоядерных тестах. Аналогичная разница в производительности наблюдается в тесте Cinebench R20. В 64-разрядном бенчмарке Winrar 5.9 Core i5-10400 удается превосходить оба процессора 9-го поколения, демонстрируя на 42% более высокую производительность по сравнению с Core i7-9700F и почти в 2 раза больше, чем у Core i5-9400F .

Последним синтетическим тестом является 3DMark. В Firestrike Core i5-10400 может предложить примерно ту же производительность, что и Core i7-9700F в физическом тесте. В тесте 3DMark Time Spy Core i5-10400 сумел превзойти Core i7-9700F.

Из игровых приложений были протестированы GTA V и Assassins Creed Odyssey. В обеих играх новый Core i5-10400 показал лучшую производительность в разрешении 1080p, чем процессоры предыдущего поколения.

Для измерения потребляемой мощности использовался стресс тест AIDA64 FPU, в котором Core i5-10400 показал потребляемую мощность в режиме ожидания 10 Вт и максимальную мощность 85,91 Вт. В то время как чип имеет более низкую мощность в режиме бездействия, чем его предшественник, максимальная потребляемая мощность примерно на 8-9 Вт выше, что не так уж и плохо, если учесть, что потребитель получаете в два раза больше потоков и гораздо более высокие тактовые частоты. Максимальная потребляемая мощность у Core i7-9700F примерно в два раза выше, чем у Core i5-10400.

То же самое можно наблюдать и в плане рабочих температур. Core i5-10400 примерно на 13 C0 горячее, чем Core i5-9400F. Core i7-9700F - самый горячий из трех чипов прогрелся до 80 C0. В целом, производительность нового Core i5-10400 близка к 8-ядерному Core i7-9700, который продается по гораздо более высокой цене.



