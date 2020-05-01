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ASRock позволяет разгонять любые процессоры Comet Lake без использования чипсетов Z серии

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 Исторически Intel разделяет свои процессоры и наборы микросхем на те, которые можно использовать для разгона и на те, которые нельзя разогнать обычным способом. В последнем 10 поколении только некоторые представители линейки представляют собой интерес для любителей побаловаться разгоном. К таким процессорам относятся все чипы с литерой "K", такие как Core i9-10900K, i7-10700K, i5-10600K и другие. Эти процессоры могут быть разогнаны только на одной материнской плате на базе чипсета серии Z490. Тем не менее, периодически появляются платы он различных производителей, которые используя свои собственные технологии и функции позволяют обойти ограничения чипсетов, заложенных компанией Intel. Похожая ситуация наблюдается и сейчас. Так компания ASRock разработала новую технологию, позволяющую разгонять процессоры без литеры "K" на материнских платах, отличных от Z490, что весьма впечатляет.

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 Эта технология, получившая название Base Frequency Boost (BFB), позволит разогнать не "К" процессоры на чипсетах B460 и H470. Как же это будет работать? ASRock просто возьмет и заставит процессоры работать в режиме PL1, который увеличивает TDP процессора с 65 Вт до 125 Вт. Это, конечно, будет зависеть от пользователя и зависеть от каждого конкретного случая. Это означает, что если система охлаждения не может справиться с таким большим количеством тепла, исходящего от разогнанных процессоров, то маловероятно, что они смогут достичь пиковых частот. Информация о технологии представлена на слайде ниже:

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